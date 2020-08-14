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جدد نادي القادسية مطالبته اتحاد الكرة بتأجيل موعد استكمال الموسم الرياضي عبر كتاب رسمي أرسله للاتحاد يوم الأول من أمس ممهوراً بتوقيع أمين السر المساعد رفاعي الديحاني.

وجاء في كتاب نادي القادسية ما يلي:

«يهدي مجلس ادارة نادي القادسية أطيب تحياته اليكم وبالاشارة إلى موضوع تأجيل موعد استكمال مسابقات السن العام للموسم الرياضي 2019 - 2020 والى كتاب النادي رقم (304) المؤرخ 27/07/2020 ردا على كتاب الاتحاد رقم (573) المؤرخ 23/07/2020 المرفق به جداول استكمال مسابقات السن العام للموسم 2019/2020 وكتاب النادي رقم (313) المؤرخ 08/08/2020 والمتضمن طلب تأجيل موعد استكمال مسابقات السن العام للموسم 2019/2020 ليستكمل موعد يناسب ظروف جميع الفرق المتنافسة.

إلا أن الاتحاد قام بتعديل مواعيد بعض المباريات المتبقية من مسابقات السن العام للموسم 2019/2020 حيث تم تأجيل موعد اقامة بعض المباريات على أن تقام مباريات النادي اعتبارا من تاريخ 21/08/2020 وذلك على النحو الوارد بكتاب الاتحاد رقم (609) المؤرخ 09/08/2020.

والنادي إذ يعيد المطالبة بتأجيل موعد استكمال مسابقات الموسم الرياضي المذكور فإنه يتمسك بهذا الطلب للأسباب الواردة في كتاب النادي سالفة الذكر ويضيف اليها:

1 - في ظل قرارات مجلس الوزراء يحظر الطيران التجاري مع بعض الدول بسبب تداعيات جائحة كورونا فانه قد ترتب على ذلك أن المدربين الأجانب واللاعبين المحترفين للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مازالوا خارج البلاد ومن حيث إن الفريق من الفرق المنافسة على بطولة الدوري العام وأن مدربيه خارج البلاد ولم يتضح حتى تاريخه موعد عودتهم للبلاد فليس من المعقول استكمال الموسم في الموعد المذكور بدون وجود مدربين للفريق فضلاً على أنه وفي حال عودتهم في الفترة القادمة سيتم دخولهم في حجر منزلي لمدة (14) يوما ما سيترتب عليه عدم تمكينهم من المشاركة مع الفريق في تلك المباريات، علما بان النادي طلب من الاتحاد ادخال مدربيه الاجانب واللاعبين المحترفين بمقتضى كتاب النادي رقم (282) بتاريخ 11/07/2020 كما طلب النادي ايضا من الهيئة العامة للرياضة ادخال المدربين الاجانب واللاعبين المحترفين بمقتضى كتاب النادي المؤرخ في 1/07/2020، 22/07/2020، 26/07/2020، 02/08/2020.

2 - الظروف الحالية المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا والمستجدات المتعلقة بهذا الامر تجعل من المنطقي والبديهي تأجيل مباريات الموسم الحالي لحين استقرار الاوضاع الصحية وزوال خطر الاصابة بفيروس كورونا وذلك حفاظاً على صحة اللاعبين والمدربين وجميع الرياضيين المشاركين في المنظومة الرياضية حيث ان سلامتهم تأتي في المقام الأول وقبل أي شيء آخر وليس ادل على ذلك من أن الاتحاد الأسيوي قرر يوم الاربعاء الموافق 12/08/2020 تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 المؤهلة الى مونديال قطر. وكذلك قرر تأجيل كل المباريات المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2023 لتقام جميع التصفيات للبطولتين في عام 2021 والتي كان من المقرر اقامة كل مبارياتها خلال شهري اكتوبر ونوفمبر 2020 وذلك نظراً للفيروس المستجد الذي اجتاح العالم والدول الآسيوية.

3 - تحقيق المصلحة العامة وسلامة جميع الرياضيين والمحافظة على الصحة العامة عوامل توجب تأجيل انطلاق مباريات الموسم الحالي 2019/2020 لحين استقرار الأوضاع الصحية وزوال مخاطر الاصابة بالفيروس.

لذا يرجى النظر في تأجيل موعد استكمال مسابقات السن العام للموسم 2019/2020 ليستكمل في موعد تطمئن فيه الأندية المشاركة الى سلامة لاعبيها وللمحافظة عليهم من مخاطر الاصابة بالعدوى بالفيروس وكذلك ليناسب الموعد الجديد ظروف جميع الفرق المتنافسة بعد عودة المدربين الاجانب واللاعبين المحترفين الى البلاد وبما يحقق العدالة والمساواة بين جميع الفرق المتنافسة اعمالاً لقاعدة ومبدأ تكافو الفرص.

