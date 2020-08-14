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أعلن الحارس علي جراغ عودته الى النادي العربي بعد موسمين قضاهما معاراً الى نادي كاظمة. وكتب جراع في تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»: «شكرا من القلب الى رئيس وأعضاء مجلس ادارة نادي كاظمة على ثقتكم الغالية شكرا من القلب للجهاز الفني والاداري على وقفتكم ودعمكم لي شكرا من القلب لاخواني اللاعبين على محبتكم ومؤازرتكم وتشجيعكم الدائم انتهت فترة الاعارة مع نادي كاظمة والآن العودة الى بيتي النادي العربي».

وتألق جراغ في الجولات الأخيرة قبل التوقف مع كاظمة وحجز مكاناً أساسيا في التشكيلة رغم وجود الحارس حسين كنكوني، وكانت ادارة كاظمة ترغب في تمديد الاعارة لكن يبدو أن العربي رفض وفضّل الاحتفاظ بحارسه الذي سيكون بديلاً للحارس الأساسي سليمان عبدالغفور.

