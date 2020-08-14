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يلتقي السالمية مع ضيفه برقان في 07:00 مساء اليوم على ستاد ثامر في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط. وهي المباراة الودية الرابعة للسماوي بعد التعادل مع الكويت 0-0، والخسارة أمام العربي 0-1، والتعادل مع الشباب 1-1. في المقابل لعب برقان لقاءً وحيداً وخسره أمام الساحل بهدف دون رد. ويستعد السالمية للمواجهة القوية التي تنتظره أمام القادسية في الدوري في 21 أغسطس الحالي، فيما يلعب برقان أولى مبارياته في دوري الدرجة الأولى يوم 24 من الشهر ذاته أمام الفحيحيل. وستكون المباراة الفرصة الأخيرة أمام مدربي الفريقين سلمان عواد (السالمية) وماهر الشمري (برقان) لوضع اللمسات الأخيرة واختيار التشكيلة الأساسية للمباريات المقبلة.

