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حذر مجلس ادارة النادي العربي اعضاء الجمعية العمومية من الانقياد وراء الاعلانات التي تنشرها ما تسمى اللجنة المؤقتة وادعائها بسلطة تسديد الاشتراكات الذي هو حق أصيل لمجلس الادارة الشرعي، وذلك حتى لا يقع الاعضاء ضحية الاحتيال او الوقوع في طائلة مخالفة القانون وما يترتب عليه من خسائر مالية، مع تأكيد النادي على حقه في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه ما يسمى باللجنة المؤقتة مع الاشارة الى ان مجلس ادارة النادي يدرس حاليا آلية التعامل مع الفترة التي تعذر فيها تسديد الاشتراكات بسبب جائحة كورونا، حيث سيتم تعويض هذه الفترة وفقا لما تقتضية اللوائح والنظم، فيما نفى العربي تعمد اسقاط عضوية 3762 شخصاً، موضحاً ان هذه الاسماء تسقط بسبب عدم تسديد اشتراكاتها السنوية وان هذا الاجراء قانوني بحت وذلك اعلاء لمبدأ الشفافية وفقاً للمادة 8 فقرة «ج» والمادة 48 من النظام الأساسي للنادي.