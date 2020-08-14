دوليه

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مسابقة الدوري المصري الممتاز لن تكتمل بسبب زيادة اصابات فيروس كورونا. وسخر رئيس الزمالك من مطالبة اتحاد الكرة المصري بمعاقبة مصابي «كورونا» من لاعبين وأجهزة فنية مطالبا بمعاقبة أيضا مصابي الأنفلونزا والكبد. وقال: «مباريات الدوري فرصة للاستعداد لدوري أبطال أفريقيا وليست مباريات ودية لا نبحث عن النتيجة خلالها بل على العكس جمهور الزمالك يريد الفوز دائما». وكان مرتضى أكد أن الزمالك سيلعب من أجل المنافسة على بطولة الدوري عقب استئناف المسابقة بفوز فريقه بهدف نظيف على فريق المصري. وأنهى: «اللاعبون حصلوا على جزء من المستحقات وقبل مباراة الأهلي في الدوري سيحصلون على دفعة أخرى». ووجه رئيس الزمالك رسالة لمهاجم فريقه مصطفى محمد قال فيها «موافق على رحيله اذا أحضر عرضا مناسبا لكن الشرط هو الفوز بكأس أفريقيا أولا».