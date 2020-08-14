الاخيرة

يميل معظم الناس إلى تناول مشروب بارد خلال موجة الحر، ولكن كوبا من الشاي الساخن قد يكون الخيار الأفضل.

وحللت دراسة أجراها باحثون من جامعة أوتاوا عام 2012، تأثير تناول المشروبات الساخنة على درجة حرارة الجسم.

وأظهرت النتائج أن مشروبا ساخنا مثل الشاي، يمكن أن يبردك، لكن في الظروف الجافة فقط.

وأوضح الدكتور أولي جاي، أحد معدي الدراسة: «إذا كنت تشرب مشروبا ساخنا، فإنه ينتج عنه كمية أقل من الحرارة المخزنة داخل جسمك، بشرط أن يتبخر العرق الإضافي الناجم عن شرب المشروب الساخن».

وفي الأساس، عندما تتناول مشروبا ساخنا، تبدأ في التعرق أكثر. وإذا كان العرق قادرا على التبخر، فإنه يبردك في الواقع، أكثر من تعويض الحرارة الإضافية للجسم من السوائل.

وفي حين أن التعرق قد يكون محرجا، إلا أنه من الوظائف الجسدية الأساسية للمساعدة في الحفاظ على البرودة.

وعندما يتبخر العرق من سطح الجلد، فإنه يزيل الحرارة الزائدة عن طريق تحويل الماء من سائل إلى بخار.

ومع ذلك، يكون تأثير التبريد هذا أقل فعالية في الظروف الرطبة، لذا فإن شرب المشروبات الساخنة لن يساعد في تبريد جسمك.

وبشكل عام، يمكن القول إنه في الظروف الحارة والجافة، فإن شرب المشروبات الساخنة سيبردك، ولكن إذا كنت في مكان رطب، فمن الأفضل شرب المشروبات الباردة.

