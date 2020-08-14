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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للفنانة الشابة شيري مجدي، وهي منهارة وتبكي بسبب عدم حصولها على أي عمل فني طيلة الفترة الماضية.

وقالت شيري في الفيديو المتداول لها: «بقالي أربع أشهر في ضيقة كبيرة، ومفيش شغل وكل اللي كلمتهم يساعدوني محدش ساعدني، أنا يتيمة الأب والأم، وعايشة لوحدي ومعنديش حد في حياتي يقف جنبي».

وتابعت: «أنا مش طالبة من حد حاجة غير اللي شايف إني شاطرة يخليني اشتغل، أنا كنت بفكر في الانتحار لكن خايفة مش عايزة أموت كده، مش قدامي أي حلول، عمري ما أذيت حد، ويا ريت اللي يساعدني من غير ما يحسسني إني قليلة».

شيري كانت قد ظهرت خلال موسم رمضان الماضي في عملين وهما «فرصة تانية» مع ياسمين صبري ومسلسل «رجالة البيت»، مع أحمد فهمي وأكرم حسني.

