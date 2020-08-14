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أطلقت سلطات كوريا الجنوبية، خدمة ذكية ومتطورة، أخيراً، في مواقف الحافلات، في مسعى إلى كبح انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19. وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن العاصمة سول أقامت موقف حافلات ذكيا، وزودته بأبواب تقيس حرارة الجسم، فضلا عن مصابيح تعقيم فوق بنفسجية. ولأجل الدخول إلى موقف الحافلات الذكي، وهو شبيه بغرفة زجاجية، يجب على الشخص أن يقف أمام كاميرا حرارية وآلية، وحينما تقاس الحرارة، ويتبين أنها في الحدود الطبيعية، ينفتح الباب على مصراعيه. وأضاف المصدر أن باب موقف الحافلات يُفتح أمام الراغبين في الدخول إذا كانت حرارة الجسم أقل من 37.5 مئوية. ويضم هذا الموقف الذي تصل تكلفته إلى 84 ألف دولار، نظام تكييف مزودا بمصابيح فوق بنفسجية، بوسعها أن تقتل الفيروسات موازاة مع تبريد الهواء.

