صباح الخالد: تسريع وتيرة الإنجازات الإسكانية

وطن النهار

بارك سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بدء إجراءات التسلم الابتدائي لمشروع مدينة المطلاع السكنية في بداية شهر نوفمبر على ان تبدأ عملية التسليم الفعلي المرحلي للقسائم الإسكانية قبل نهاية عام 2020. جاء ذلك خلال لقاء سموه بوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان حيث استعرضت د. الفارس بدورها ما تم إنجازه خلال الشهور القليلة الماضية من قبل فريق العمل، من تكثيف للأعمال المتعلقة بالبنية التحتية لمشروع مدينة المطلاع السكنية، والذي يعتبر أكبر مشروع إسكاني في تاريخ الكويت والمنطقة.

ورفعت د.الفارس لسمو رئيس مجلس الوزراء خطة ومراحل تسلم المشروع تمهيداً لتسليمها للمواطنين من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعرب سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء عن سعادته ومباركته للخطوات التي تم انجازها في تحقيق طموحات المواطنين من خلال الاجتهاد في تسريع وتيرة الإنجاز التي تكللت بجاهزية المؤسسة للبدء باجراءات تسلم المشروع بالرّغم من الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد من تداعيات ازمة كورونا والحظر الكلي والجزئي والعزل التام لمناطق تواجد عمالة المشروع.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بجهود فريق العمل المكلف بمتابعة ملف مشروع مدينة المطلاع السكنية، مبيناً ان الإصرار والعزيمة والسعي الجاد للإسراع في الخطوات المتعلقة باستلام المشروع وبدء توزيع القسائم الإسكانية على المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر المضي في بناء منازلهم في هذه المدينة الجديدة. وبدورها وصفت وزير الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس أن هذه الخطوة تعد «بشرى» طال انتظارها لجميع المواطنين الذين تم تخصيص قسائم إسكانية لهم في المشروع من قبل المؤسسة، مبينة أن عملية تسليمهم شهادة لمن يهمه الأمر قبل نهاية العام الحالي هي شغلها الشاغل انسجاماً مع توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.

واعتبرت الوزيرة الفارس أن مباركة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء لخطوات المؤسسة في هذا المشروع الضخم دليل على حرص سموه على الملف الاسكاني، واهتمامه بتحقيق نهضة عمرانية جديدة لوطننا الغالي.

