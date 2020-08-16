«الموانئ»: مبانٍ على مساحة 10 آلاف متر مربع لتأمين المخزون الغذائي

وطن النهار

قامت مؤسسة الموانئ بتخصيص مخزن مبرد في ميناء الشويخ تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع لاستخدامه لتخزين السلع والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية والأدوية.

وذكرت المؤسسة في بيان صحافي ان توفير المخزن المبرد يأتي في إطار استمرارها بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتأمين المخزون الغذائي في الكويت وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

واشار البيان الى ان مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح عقد اجتماعا ضم ممثلي جميع الجهات ذات العلاقة وهم وزارة التجارة ووزارة الدفاع ووزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك وممثلو بعض الشركات المتخصصة في استيراد الأغذية.

واضاف البيان ان الاجتماع يهدف الى معرفة الاحتياجات اللازم توافرها من قبل جميع الأطراف والبنود اللازم توافرها في العقود المبرمة بينها وبين المؤسسة.

وقال الشيخ يوسف العبدالله خلال الاجتماع ان المخزن المبرد المذكور يحتوي على جميع الخدمات والتجهيزات المطابقة لاشتراطات الامن والسلامة.

واكد ان مسؤولية مؤسسة الموانئ هي الحفاظ على معايير الأمن والسلامة المتفق عليها دوليا والمنصوص عليها في المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والتي تلزم موانئ دولة الكويت باتباع جميع ما جاء فيها من بنود تتعلق بتأمين محتويات المرفق المينائي ضد المخاطر والحوادث وكيفية إدارة الأزمات والكوارث بأنواعها.

