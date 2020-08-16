حسينية معرفي: الاكتفاء بالبث الإلكتروني

وطن النهار

بعد مضي قرن كامل، تتوقف حسينية معرفي عن استقبال المؤمنين خلال شهر محرم الحرام، بسبب تداعيات تفشي جائحة كوفيد 19، حرصا منها على صحة وسلامة رواد المجالس الحسينية.

وأعلنت في بيان لها، عن اقامة المجلس عن طريق البث المباشر الاونلاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من غير حضور الجمهور، موضحة انه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على سلامة رواد الحسينية والجميع. واشارت الى ان موعد البث سيكون في التاسعة مساء من كل يوم من ايام شهر محرم، على ان يعتلي المنبر الخطيب سيد حسين سيد صباح شبر مطلع شهر محرم وحتى منصف الشهر، بينما يعتلي المنبر الخطيب سيد مصطفى زلزلة من 15 محرم حتى 30 محرم. يذكر ان حسينية معرفي اعادت افتتاح الحسينية العام الماضي برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه بعد الانتهاء من اعمال ترميم المبنى الذي استغرق 3 سنوات، ما تألق شكلاً ومضموناً حينما تم فيه تحقيق المعادلة الصعبة بانجاز المطلوب دون العبث بالأصل، والاعلان عن المبنى الأقدم تاريخيا والأيقونة الأعرق للعمارة والهندسة الكويتية التراثية، لذا احيت ليالي ذكرى استشهاد سيد الشهداء الامام الحسين بن علي بن ابي طالب عليهما السلام.

