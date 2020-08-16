المزيني: مشروع لجمع الزيوت المستخدمة

وطن النهار

أعلن رئيس جمعية المياه الكويتية الدكتور صالح المزيني عن البدء في تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الجمعية والهيئة العامة للبيئة لمكافحة تلوث وهدر المياه والعمل على استدامتها والتوعية من مخاطر نقص المياه.

وأكد ان حماية مصادر المياه من التلوث بكل انواعه شملتها الاتفاقية بصورة واضحة ومميزة، مشيدا بتأكيد الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح المدير العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة خلال الاجتماع على أن «الهيئة تدعم وتسهم في انجاح البرامج الفعالة في حماية جميع مكونات البيئة الكويتية ومنها مكون المياه وأن الهيئة لها تعاون كبير مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع التي لها أثرها المفيد في المحافظة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035 بهذا الخصوص وتلك المجالات».

ولفت الى ان «الاجتماع شهد طرح مشروع بعنوان (جمع وفرز زيوت الطعام) والذي يهدف إلى تقييم قدرات المواطنين على المساهمة في جمع هذه الزيوت وعدم رميها في المجاري الصحية المائية للمحافظة على مصادر المياه من الزيوت المستعملة وتخفيف الضرر الاقتصادي على شبكة الصرف الصحي المائية.

وذكر المزيني أن «الهيئة العامة للبيئة دائما ما تدعم وتسهم في البرامج التي هدفها حماية البيئة وخاصة في مجال مصادر المياه ومشروع جمع زيوت الطعام المستعملة ما هو إلا جهود تقوم بها الجمعية لحماية مكون المياه في شقه المتخصص وجزء من أنشطتها وبرامجها المجتمعية»، وأكد أن «الهيئة تشارك بفعالية هذا المشروع وسيتم قريبا دفع عجلة انطلاق المشروع في دلالة واضحة على أن أهميته وجودته ومدى حمايته المجاري المائية العامة من التلوث الزيتي».

