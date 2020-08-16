السلمان: نظاما التصميم والتنفيذ يؤثران سلباً في جودة المنتجات

وطن النهار

حذر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية من توجه الهيئة العامة للطرق والنقل البري لطرح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الدائري الأول وفق نظام التصميم والتنفيذ DESIN & BUILD، مؤكدا ثقة الاتحاد بحرص وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس على المال العام ومحاربة الفساد. رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان قال: تفاجأنا بتسريب خبر لهيئة الطرق يفيد بتوجه الهيئة لطرح المرحلة الثالثة من مشروع الدائري الأول وفق نظام التصميم والتنفيذ وهو نظام سبق وأن حذرنا مرارا من مساوئه، موضحا أنه لايجوز وضع الاستشاري المصمم تحت مظلة المقاول لأنه يؤثر سلبا على جودة المنتجات النهائية الناتجة عن تبعية المصمم للمقاول. وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء وجهاز المناقصات المركزية وديوان المحاسبة و«نزاهة» بالتصدي لقيام الجهات المختلفة بالدولة من اللجوء لطرح مشاريعها بهذا النظام الذي ثبت للجميع مساوئه وتسببه في تأخير المشاريع وأوامر تغييرية كثيرة، كما أنه لايحقق العدالة بالطرح والتقييم والترسية ويتيح المجال للعمولات والرشاوي والتنفع وسكة للفساد الذي تعانيه منه الكويت بشكل ملفت، مؤكدا أن نظام التصميم والتنفيذ لايصلح إلا للمشاريع المتخصصة مثل المنشآت النفطية كالمصافي ومحطات توليد الطاقة وكذلك المشاريع التي يكون فيها مصمم ومُصنع ومُورد ومُنفذ المشروع المتخصص جهة واحدة .

