تعاونية مشرف افتتحت أول محطة شحن للمركبات الكهربائية

وطن النهار

في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمعيات التعاونية افتتحت تعاونية مشرف محطة شحن للمركبات الكهربائية بحضور ماجد كمال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية والمدير العام عادل السريع والمدير الإداري ناصر معرفي، وذلك من منطلق رؤية الجمعية لتقديم كل جديد للمساهمين وأبناء المنطقة ومواكبة لعصر التطور في مجال المركبات والسيارات الكهربائية وتزايد الرغبة في اقتناء المركبات الكهربائية وفرت جمعية مشرف التعاونية المحطة الأولى لشحن المركبات الكهربائية على مستوى الجمعيات التعاونية بالكويت وسيتم تقديم خدمة الشحن مجانا لأصحاب المركبات الكهربائية وذلك بتوفير محطتين للشحن بمدخل مواقف الجمعية الرئيسة بمنطقة مشرف ومواقف السوق المركزي بضاحية مبارك العبدالله وتم تجهيز الأماكن المخصصة للمحطة واللوحات الارشادية لكيفية استخدام شحن المركبات.

