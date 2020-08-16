طائفة البهرة أقامت مجلس دعاء لسمو الأمير

وطن النهار

في لفتة موحية مؤثرة تظهر مدى حب الجاليات المقيمة في الكويت لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أقامت جالية «البهرة» مجلس دعاء من أجل شفاء أمير الإنسانية وعودته إلى أرض الوطن وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية. أقيم المجلس في مركز الجالية بمنطقة العارضية أول من أمس الجمعة، وحضره جمع غفير من أبناء «البهرة» الذين رفعوا أكفهم ضارعين راجين لسمو الأمير عوداً حميداً إلى ديرة الخير، ليواصل رحلة العطاء والبناء، ولتظل يداه ممدودتين بالمساعدة والعون لكل محتاج بصرف النظر عن معتقده أو جنسه أو لونه.

وبدا واضحاً خلال مجلس الدعاء تأثر أبناء طائفة البهرة الذين أكدوا انهم في الكويت يعيشون في أمن وسلام ومحبة ووئام شأنهم في ذلك شأن بقية الطوائف والأجناس.

وأضافوا: ان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد شفاه الله وعافاه هو حكيم المنطقة وأبو الدبلوماسية وزارع الخير في كل أرجاء الدنيا، ولذلك استحق وبجدارة كاملة ان تسميه الأمم المتحدة أميراً للإنسانية. وتضرع أبناء الطائفة طويلاً، ورفعوا أكفهم فرادى وجماعات، راجين السلامة العاجلة لصاحب السمو والعودة الحميدة إلى ابنائه وأحبائه من المواطنين والمقيمين، بل وفي سائر دول العالم.

وقد تخلل مجلس الدعاء عدد من الكلمات حملت جميعها ثناء ومديحاً للكويت وأهلها وقادتها، حيث تبارى المتحدثون في ذكر مآثرهم وأياديهم البيضاء على مختلف دول العالم.

