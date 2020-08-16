السفير الإيراني: رفض مجلس الأمن التمديد لحظر الأسلحة عن طهران انتصاراً لسياستنا الخارجية

وطن النهار

قال السفير الايراني لدى البلاد محمد ايراني ان النشاطات الدبلوماسية المتواصلة للجمهورية الاسلامية الايرانية ومن خلال علاقاتها مع الدول الكبرى المؤثرة في الساحة العالمية قد اثمرت رفض مشروع قرار تمديد حظر السلاح على ايران بعد ان رفضت الاغلبية العظمى من اعضاء مجلس الأمن السلطة الأحادية الاميركية مؤكدة عدم رضوخها لاي قرار غير قانوني.

واضاف في تصريح له عقب فشل مجلس الامن تمديد حظر الأسلحة على ايران امس السبت هذا الانتصار الذي حققته السياسة الخارجية الايرانية وهذه النتيجة الحاسمة كانت متوقعة من قبل حيث ابلغنا معظم الدول الصديقة بأن اميركا لن تستطيع تمرير قرار جديد ضد ايران حيث ان المجتمع الدولي ودول العالم الكبرى تدرك اهمية الاتفاق النووي وتعلم بأن المقترح الاميركي هو انتهاك صريح للقرارات الاممية ويتنافى مع ما صادق عليه مجلس الامن الدولي.

واوضح ان ما وصفه بهزيمة واشنطن في مجلس الأمن اثبتت عزلتها من جديد وبرهنت على سلامة الموقف الايراني ومساندة المجتمع الدولي له. وقال ان اقدام اميركا التي سبق ان وقعت على القرار2231 ونقضته لاحقا يعتبر تجاهلا لدور مجلس الامن وقراراته. وأضاف من الواضح للجميع ان واشنطن تحاول فرض نظام جديد على مجلس الأمن والمجتمع الدولي وهذا ما تدركه الدول دائمة العضوية في مجلس الامن وترفض الخضوع له. واختتم كلامه بطرح سؤال: كيف للدولة التي نقضت الاتفاق النووي وانسحبت منه لاحقا ان تحاول اليوم تمرير قرار جديد يستند على القرار الذي انتهكته؟

