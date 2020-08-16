ربط إلكتروني بين «المهندسين» و«البلدية» في الإشراف والتنفيذ

وطن النهار

أعربت جمعية المهندسين عن أملها في انجاز الربط الإلكتروني المقترح من قبلها مع بلدية الكويت وخاصة في مجال اعتماد المهندسين الكويتيين وغير الكويتيين في مجالي الاشراف والتنفيذ، والذين تطلب لوائح مزاولة المهنة الهندسية اطلاع البلدية على اعتمادهم.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل أنه وايمانا من الجمعية بضرورة الاستمرار والانتقال الى العمل الالكتروني مع جميع الجهات المعنية فقد قمنا بمخاطبة وزير البلدية ومدير عام البلدية وأعربنا عن استعدادنا للربط الالكتروني معهم أسوة بما نقوم به بالتعاون مع هيئة القوى العاملة، موضحا أن أنظمة ولوائح مزاولة المهنة تتطلب اعتمادات للمهندسين الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في المكاتب والدور الاستشارية الكويتية.

وأشار العتل الى أن هذه الخطوة تأتي مبادرة ثانية من الجمعية لاستكمال التعاون مع الزملاء في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، لافتا الى أن الجمعية قامت بتخصيص خط خدمة سريع للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وأنها تستقبل على الدوام الزميل المخصص من قبل الاتحاد لمتابعة معاملات المهندسين العاملين لدى أعضاء الاتحاد واطلاعهم على مستجدات ملفات المهندسين غير الكويتيين الذين يرغبون بالاعتماد في الجمعية سواء للقوى العاملة أو لبلدية الكويت.

