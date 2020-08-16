«التعريف بالإسلام»: مركز اتصال لتوعية الوافدين بخطورة «كورونا»

وطن النهار

استقبل مركز الاتصال التابع للجنة التعريف بالاسلام خلال 143يوماً اكثر من 10 آلاف اتصال في مجال التوعية بفيروس كورونا المستجد وذلك من شتى الجاليات الوافدة، حيث سارعت اللجنة منذ بداية الأزمة الصحية بتخصيص 10 هواتف لتلقي واستقبال اتصالات واستفسارات ضيوف الكويت الجاليات الوافدة حول فيروس كورونا بشتى اللغات.

وأوضح مدير عام لجنة التعريف بالاسلام بالانابة عثمان الثويني: ان الأزمة الصحية التي شهدتها الكويت والعالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد شكلت هاجساً كبيراً لدى ضيوفنا من الجاليات الوافدة، وانطلاقاً من ريادتنا وتميزنا في التعامل مع ملف الجاليات الوافدة منذ اكثر من 40 عاماً حرصنا على ان نساهم بشكل سريع وفعال في زيادة ورفع نسبة الوعي الصحي لديهم ودعوتهم لاتباع ارشادات وتعليمات وزارة الصحة من خلال تخصيص مركز الاتصال. ودعا الثويني ضيوف الكويت الى تفعيل التباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام واتباع التعليمات والاجراءات الاحترازية التي تطلقها وزارة الصحة لحماية الجميع، مضيفا: هواتفنا متاحة منذ بداية الأزمة وتعمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً ويسعدنا تلقي اتصالات واستفسارات ضيوف الكويت خلال هذه الفترة.

