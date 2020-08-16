loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وفاة طبيب مصري بمرض «كوفيد- 19»


نعت وزارة الصحة اختصاصي الأمراض الباطنية في مستشفى الأميري د. عواد عبد الحميد عواد الذي انتقل الى رحمة الله تعالى متأثرا باصابته بفيروس كورونا. ود. عواد من اوائل الأطباء المتطوعين للعمل بمستشفى جابر لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وهو ثاني طبيب مصري من العاملين بوزارة الصحة، يتوفاه الله بمرض «كوفيد -19»، حيث يعمل بالكويت منذ 18 عاما. وأصيب الطبيب الراحل بمرض «كوفيد-19» في شهر مايو الماضي وتدهورت حالته الصحية ومكث فترة طويلة بالعناية المركزة بمستشفى جابر وتحسنت حالته قليلا وخرج من العناية وخرج من المستشفى ثم عاودته مضاعفات الاصابة السابقة بـ«كورونا» وصعدت روحه الى بارئها بعد صراع طويل مع هذا المرض اللعين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة