وفاة طبيب مصري بمرض «كوفيد- 19»

وطن النهار

نعت وزارة الصحة اختصاصي الأمراض الباطنية في مستشفى الأميري د. عواد عبد الحميد عواد الذي انتقل الى رحمة الله تعالى متأثرا باصابته بفيروس كورونا. ود. عواد من اوائل الأطباء المتطوعين للعمل بمستشفى جابر لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وهو ثاني طبيب مصري من العاملين بوزارة الصحة، يتوفاه الله بمرض «كوفيد -19»، حيث يعمل بالكويت منذ 18 عاما. وأصيب الطبيب الراحل بمرض «كوفيد-19» في شهر مايو الماضي وتدهورت حالته الصحية ومكث فترة طويلة بالعناية المركزة بمستشفى جابر وتحسنت حالته قليلا وخرج من العناية وخرج من المستشفى ثم عاودته مضاعفات الاصابة السابقة بـ«كورونا» وصعدت روحه الى بارئها بعد صراع طويل مع هذا المرض اللعين.