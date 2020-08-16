العنزي: المطلاع ستكون مدينة نموذجية

وطن النهار

أشاد رئيس لجنة الجهراء عضو المجلس البلدي حمود العنزي باعلان وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الاشغال د. رنا الفارس عن البدء باجراءات الاستلام الابتدائي لمشروع مدينة المطلاع في اول نوفمبر تمهيدا للبدء بالتسليم الفعلي المرحلي قبل نهاية 2020. وقال في تصريح صحافي ان توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والجهود الكبيرة التي بذلتها وزيرة الاسكان والمتابعة الحثيثة والعمل الكبير لمؤسسة الرعاية السكنية في مواجهة تحديات المشروع ادى لتحقيق هذا الانجاز الذي له اثر ايجابي كبير لدى المواطنين. وطالب الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتسليم اذونات البناء للمواطنين باسرع وقت.