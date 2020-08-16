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بلدية «مبارك»: 204 إنذارات و152 مخالفة


استعرض مدير فرع بلدية محافظة مبارك فهد الخرينج الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الفرق الرقابية بمختلف الادارات في فرع بلدية المحافظة خلال الشهر الماضي، مشيرا الى تكثيف الجولات الميدانية على جميع الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية. وأشار الخرينج في تصريح صحافي الى ان الجولات التفتيشية اسفرت عن توجيه 204 تنبيها، 12 انذارا لبقالات واسواق موازية ومطاعم للالتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية فضلا عن تحرير 152 مخالفة لمحال لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية بعد الكشف على 1048 محلا.


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