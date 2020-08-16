سحب 3 آلاف رخصة من ذوي الإعاقة الشديدة

وطن النهار

زودت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وزارة الداخلية بأسماء اصحاب الاعاقات البصرية والذهنية الشديدة ممن لديهم رخص قيادة دون ان تنطبق عليهم اشتراطات الاصدار، وذلك بناء على الطلب الاخير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بسحب نحو 3 آلاف رخصة قيادة، من باب الحرص على هذه الفئة والمحافظة على حياة الآخرين.

واكدت الهيئة، ان منح او سحب رخص القيادة ليس من اختصاصات الهيئة، نافية صحة ما ذكر في وسائل الاعلام بشأن سحب رخص القيادة من ذوي الاعاقات الشديدة، مؤكدة ان هذا الأمر يفتقر الى الدقة فهو ليس من اختصاص الهيئة.

واوضحت في بيان صحافي، ان الهيئة عملت على تزويد الداخلية بناء على طلب الوزارة ببيانات عن الاعاقات الذهنية الشديدة والبصرية الشديدة فقط لاعمال قوانينها وعمل اللازم تجاههم، مؤكدة ان ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيق وان الهيئة تقوم فقط بارسال البيانات المطلوبة.

وكانت نائبة مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية هنادي المبيلش، قد كشفت عن اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة بالتنسيق مع الداخلية لمنع حصول اصحاب الاعاقات البصرية والذهنية الشديدة على رخص القيادة لاسيما الذين اكتمل سنهم 18 عاما، حرصا من الهيئة في المحافظة على هذه الفئة.

واوضحت المبيلش، ان بعض الفئات الحاصلة على رخص القيادة تم تغيير تصنيفها لاسباب مختلفة مرتبطة بتدهور الحالة واسباب مرتبطة بالحوادث واخرى باعادة تصنيفها عما كان قي السابق وبناء عليه تم منحها شهادة اعادة شديدة.

