السابج: «الجابرية الهندية» عززت قدراتها للتعليم الـ«أونلاين»

وطن النهار

أكدت نائب رئيس مجلس ادارة مدرسة الجابرية الهندية والخبيرة التربوية غادة السابج أن «ادارة المدرسة مستعدة لمشروع (التعليم عن بعد) منذ ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد»، منوهة بأن «المدرسة عزّزت قدراتها في هذا الاتجاه لضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة وذلك عبر اعتماد مزيد من التقنيات التكنولوجية الحديثة ومن بينها التعاقد مع مركز تدريب متطور لتعميق خبرات الهيئة التدريسية وتطوير الخطط والبرامج التعليمية المستخدمة، الى جانب اعتماد سرعات عالية لشبكة الانترنت المستخدمة وتعميم تقنية السبورات الالكترونية، بالاضافة الى العديد من الوسائل التعليمية المتنوعة، وذلك بجهود الهيئة الادارية والتدريسية وطواقم الـ (IT) في المدرسة».

وأوضحت السابج في تصريح صحافي أن «ادارة المدرسة اعتمدت من الآليات ما يضمن احترافية وانضباطية العملية التعليمية Online بما يصب في مصلحة الطلاب والطالبات»، مشيرة الى أن «المدرسة انتقلت لمبناها الجديد والذي يوفر العديد من الخدمات اللوجيستية التي تخدم الطلبة والعملية التعليمية».

وأكدت أن «المدرسة تتبع جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد عبر التعاقد مع شركات متخصصة لتعقيم المدرسة بشكل دوري، بالاضافة الى الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء كامل الهيئة التدريسية والادارية والتمريضية وعمالة الخدمة للكمامات والجلوفزات تفعيلا للاجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة الفيروس»، لافتة الى أن «ادارة المدرسة تتحمل مسؤولياتها وتحرص دوما على الحفاظ على صحة طواقمها العاملة مع تقديم خدمات تعليمية راقية تساهم بشكل مباشر في خدمة المشروع التعليمي في البلاد عبر تنشئة أجيال واعية مصقلة بمهارات ابداعية تمتلك قدرات بناء الشخصية والاعتماد على النفس ومزودة بقدرات القيادة الخلاقة القادرة على حمل مشاعل الوطن في المستقبل».

