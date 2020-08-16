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اطمأن على سير منصة الثاني عشر

الحويلة تفقَّد «التعليم عن بُعد» في مدرسة الكويت النموذجية


قام الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبد المحسن الحويلة بزيارة مدرسة الكويت النموذجية وهي احدى المدارس التابعة لمجموعة الجري القابضة وكان في استقباله مدير المدرسة الاستاذ علي بخش وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية للصف الثاني عشر (الفصول الافتراضية التعليم عن بعد) وقام بالتواصل مع الطلاب من خلال المنصة التعليمية الخاصة بالمدرسة واستمع الى ارائهم عن تجربة التعليم عن بعد ووجه لهم العديد من النصح والارشاد وكذلك تابع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المدرسة لمواجهة جائحة كورونا وفي نهاية زيارته اثني على الجهود التي تبذلها المدرسة.


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