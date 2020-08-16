«التربية» أعلنت حاجتها لتسكين إدارة «التنسيق» وعدد من المراقبات

وطن النهار

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، قراراً يقضي بتثبيت غانم السليماني في العمل بالوظيفة الاشرافية مدير ادارة الأنشطة التربوية بمنطقة الفروانية التعليمية.

من جانب آخر، اعلنت وزارة التربية، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام التابعة لقطاع التعليم العام، مشيرة الى ان الشروط الواجب توافرها لشغل هذه الوظيفة بأن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي تربوي وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن (18) سنة، أو أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي غير تربوي وخبرة في المجال العمل مدة لا تقل عن (19) سنة، أو أن يكون حاصلا على دبلوم تربوي وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن (20) سنة.

واضافت: «كما يشترط أن يشغل المتقدم وظيفة مراقب الشؤون التعليمية لاحدى المراحل التعليمية، وأن يكون حاصلا على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز من السنتين الأخيرتين، واجادة استخدام الحاسب الآلي، بالاضافة الى أن يجتاز المقابلة الشخصية وفق القرارات الوزارية المنظمة».

كما اعلنت التربية عن حاجتها لشغل وظيفة مراقب دعم النظم في ادارة نظم المعلومات التابعة لقطاع وكيل الوزارة، مشترطة أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل جامعي تخصص مناسب وخبرة في مجالي العمل مدة لا تقل عن (8) سنوات، أو أن يكون حاصلا على دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة بدورة سنتين أو ما يعادلهما وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن (12) سنة. واشارت إلى حاجتها لشغل وظيفة مراقب الدعم التقني في ادارة نظم المعلومات التابعة لقطاع وكيل الوزارة، بالاضافة الى حاجتها لوظيفة مراقب دعم المستفيدين، ومراقب الحاسوب المدرسي.

الى ذلك، اعلنت حاجتها لشغل وظيفتي مراقب المخازن ومراقب التوريدات في ادارة التوريدات والمخازن التابعة لقطاع الشؤون المالية، على أن يكون المتقدم لاي من الوظيفتين حاصلا على مؤهل جامعي تخصص مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن (8).سنوات، أو أن يكون حاصلا على دبلوم تخصصي أوثانوية عامة - دورة سنتين أو ما يعادلهما وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن (12) سنة.

