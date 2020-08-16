لا حلاقة لحية ولا صنفرة ولا وضع ماكياج في الصالونات

وطن النهار

مع اعادة فتح صالونات الحلاقة الثلاثاء المقبل مع تدشين المرحلة الرابعة من خطة العودة للحياة الطبيعية أصدرت وزارة الصحة مجموعة من الارشادات الصحية اللازم اتباعها داخل الصالونات ومحال الحلاقة.

حيث دعت لوضع نظام حجز المواعيد للمراجعين، واعلام الزبائن بجميع الاجراءات الاحترازية وذلك للاستعداد قبل القدوم الى مواعيدهم وانه عند اخذ المواعيد يجب الاستفسار عن الحالة الصحية للزبون وفي حال كان يعاني من اي اعراض مرضية يجب نصحه بالتوجه للمركز الصحي الخاص به وانه لا يسمح للمراجع بتناول المأكولات والمشروبات داخل الموقع مع تشجيع المراجعين على استخدام وسائل الدفع الالكترونية وعدم السماح للزبائن باستخدام عينات ونماذج العطور ومستحضرات التجميل بغرض التجربة.

ومنعت الارشادات منعاً باتاً تقديم الخدمات التي تتطلب ملامسة الوجه مثل: حلاقة الذقن، اللحية والحف وصنفرة الوجه وصبغ الحواجب ووضع الماكياج وغيرها مع منع الانشطة والاماكن المشتركة ومنع تقديم خدمات الحمام المغربي أو التركي والجاكوزي والسونا والمساج حتى إشعار آخر وضرورة استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد قدر الإمكان مثل أدوات العناية بالأظافر. وتشجيع الزبائن على استخدام العدة الخاص بهم للحلاقة والعناية بالأظافر وغيرها وتعقيم الأدوات بشكل دقيق بعد كل زبون وعدم تقديم الخدمات المنزلية في الوقت الراهن ودعت الوزارة الى تحضير وتخزين المطهرات المعتمدة وفق الارشادات التابعة لكل منتج، تطهير الاسطح التي يكثر استخدامها مثل اماكن الاستراحة مقاعد الزبائن مقابض الأبواب والسلالم والشبابيك واسطح الطاولات والمكاتب ازرار المصاعد ونقاط الدفع.

وأشارت الى انه لا ينصح للاشخاص المصابين بأمراض تنفسية مزمنة باستخدام الكلور خاصة بالاماكن المغلقة وضرورة تنظيف او تبديل او تطهير فلاتر الهواء بشكل دوري. وتقليص عدد عمال النظافة قدر الامكان.

ودعت الى ارتداء الكمام او غطاء للانف والفم وعدم خلعه طوال التواجد داخل المنشأة، وانه يجب على الموظف ارتداء واقي الوجه البلاستيكي بالاضافة الى القفازات والسور الواقي عند الاقتراب والتعامل المباشر مع الزبون مع توفير معدات الحماية الشخصية والمستلزمات الوقائية بشكل كاف وتبديل معدات الحماية الشخصية بعد التعامل مع اي زبون والتخلص مع معدات الحماية الشخصية بالطريقة الصحيحة تماشياً مع قوانين حماية البيئة. واستخدام سلة النفايات التي تفتح بالقدم او بدون لمس.

واكدت على جميع الموظفين غسل اليدين جيدا بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الاقل قبل استخدام المعدات وبعد التعامل مع الزبون وقبل ارتداء وبعد نزع القفازات والكمام، وتوفير معقمات الايدي بشكل كافي لتكون بمتناول الجميع، وتوفير معقمات الايدي بشكل كافٍ لتكون بمتناول الجميع، وتوفير معقمات الايدي عند الاسطح التي يكثر لمسها.

وضع لوحات ارشادية في الاماكن المناسبة توضح الطريقة الصحيحة لغسل الايدي وتعقيمها للموظفين والزبون.

