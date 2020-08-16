«خط الحياة» مبادرة وطنية لتوثيق أعمال أبطال الصفوف الأمامية

وطن النهار

في زمن جائحة كورونا «كوفيد - 19» اختلفت الميادين وتعددت الادوار ولكن الهدف كان واحدا وهو الوقوف بوجه هذا الوباء الخطير في ظروف استثنائية لم يسبق ان مررنا بها من قبل، فاستنفرت كل الجهود في شتى القطاعات الرسمية والاهلية والتطوعية وبدأت معركة التحدي ليبرهن شبابنا على قدرتهم في تحمل المسؤولية وتحدي الصعاب والاستبسال في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين في شتى المجالات ذات الصلة.

«النهار» التقت المصور الفوتوغرافي والوثائقي سامي الرميان صاحب ومنفذ مشروع التصوير الفوتوغرافي لابطال الصفوف الامامية في جميع المجالات والوقوف على تفاصيل مشروعه الذي سعى من خلاله الى دعم وتشجيع اولئك الذين يضحون بانفسهم وصحتهم مبتعدين عن عوائلهم لعدة أشهر، لتروي تلك اللقطات الاحترافية والصور الوثائقية للاجيال القادمة قصة كفاح وتحدي جسدها شباب الكويت في ظل تلك الظروف الصعبة، حيث تحدث سامي الرميان عن تفاصيل الفكرة واهدافها والية عملها وصعوباتها.

وقال الرميان: تجلى بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا مصطلح العاملين في الخط الأمامي وهو وصف للحالة، لكنني كنت ا?بحث عن اسم يصف المعني العميق لأثر تلك الصفوف الأمامية، فاخترت مسمى «خط الحياة» انه بالنسبة لي كشريان يمد الحياة للآخرين في ظل الظرف الانساني الطارئ على العالم كله.

الفكرة

وتحدث الرميان عن الفكرة: مع بداية جائحة كورونا والتداعي السريع الذي قامت به المؤسسات الرسمية والأهلية للتعامل معها والاستجابة الرائعة من مختلف شرائح المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار، برزت الحاجة لأن يكون للفن والفنانين ومن ضمنهم المصورون دورا في ظل وقع هذه الأزمة والمساهمة بالتوعية بحجم تلك الجهود المبذولة والتي ربما لا يعرف الناس منها الا القليل، بينما الجهود الحقيقية التي تبذل كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة من قبل عشرات الآلاف من العاملين في تلك الخطوط الأمامية غير معروفة، وليس لدى الدولة بمؤسساتها الاعلامية الرغبة ا?و الجدية باعداد سجل لهم، خاصة ا?نني من جيل شهد ا?حداث الغزو العراقي للكويت وا?درك جيدا مدى ا?همية توثيق كل جهد بذل في تلك الأيام.

وأضاف: من هنا بدا?ت بحمل كاميرتي ومحاولة توثيق وتصوير تلك الأماكن التي يمكنني دخولها كالمحاجر الصحية والمستشفيات ونقاط التفتيش ا?و الفعاليات المرتبطة بالجائحة التي يمكنني الوصول اليها. في ذلك الوقت بدا?ت بتطوير فكرة ا?ن ا?قوم بتصوير العاملين في الخطوط الأمامية ا?ينما كانوا على شكل بورتريه موحد يحمل هوية بصرية واحدة، وبذلك يكون علامة مميزة لهذا المشروع الفوتوغرافي.

الأهداف

واشار الرميان الى اهداف المشروع قائلا: ا?سعى من خلال هذا المشروع البصري لأهداف كثيرة منها ابراز مجموعة ولو كانت صغيرة ولكنها تمثل الرجال والنساء الذين لبوا نداء الدولة في ظل هذه الجائحة سواء من خلال وظائفهم الرسمية كالأطباء والممرضين ورجال الداخلية والحرس الوطني والدفاع المدني والاطفاء وغيرهم، ا?و المتطوعين والمتطوعات في مختلف الميادين. كما ا?هدف لأبين ا?ن من هم بالصفوف الأمامية ليسوا فقط من المواطنين ولكن ا?يضا من الوافدين والمقيمين، وهم على حد سواء في المؤسسات الرسمية ا?و كمتطوعين.

وزاد: ان المشروع بصورته النهائية سيكون سجلا بصريا لتقدير ومعرفة ا?ولئك العاملين في الصفوف الأمامية والذين قاموا بأعمالهم خير ا?داء بينما الملايين من المواطنين والمقيمين في بلدي الكويت - بفعل رجال ونساء الخطوط الأمامية - يمضون ا?يامهم في ظل جائحة كورونا في بيوتهم وبين ا?حبابهم وا?سرهم ا?منين مطمئنين، صحيح ا?ن الدولة ستقدرهم ماديا ربما، لكن في نظري تقدير المجتمع لهم ا?هم وا?بقى.

الدعم والتشجيع

وبشأن موضوع الدعم قال الرميان: مازلت في بدايات تنفيذ المشروع الفوتوغرافي خط الحياة، لذا دعوتي للجهات الرسمية العاملة خلال هذه الأزمة للتواصل معي لأقوم بتصويرهم خاصة ان كانت على شكل مجاميع عاملة مثل المستشفيات ورجال الداخلية والدفاع المدني والحرس الوطني والجمعيات الأهلية وغيرها.

اما فيما يخص الصعوبات والعراقيل التي واجهته قال: هناك صعوبات كثيرة خاصة خلال ا?يام الحظر وصعوبة التنقل وقلة الساعات التي يمكنني ا?ن ا?عمل خلالها في التصوير، وا?يضا صعوبة الأذونات للتصوير في الجهات الحكومية كالمستشفيات مثلا.

وختم قائلا: ان كل ماقمت به هو بمبادرة شخصية وبجهود فردية، قطعت شوطا طويلا ولله الحمد عدد ممن صورتهم الى الآن يقترب من الثمانين بطلاً من ا?بطال الصفوف الأمامية، لكنني ا?هدف للوصول الى 500 وربما 1000 ان تيسرت الأمور.

