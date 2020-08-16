أهم عنصرين لتحقيق الرؤية

آراء

هناك عنصران يعدان من أهم عناصر صناعة وتحقيق الرؤية لأي كيان، الأول ذكرته في أكثر من مقال ويتلخص باختيار القائد المحترف والذي قضى زمنا في رحلته المهنية واجتهد وأنجز حتى وصل إلى محطة مكنته من أن يكون قائد الكيان، وهو شخص له القدرة على صناعة الرؤية ويملك القوة على توجيه من معه، وهو الرمز الذي يتبعه من يعمل معه بكل ثقة والقادر على ربط التكامل بينهم بهدف تحقيق استراتيجية الكيان، هو من يدير بالرخاء وعند الشدائد ومن يستطيع إدارة الأزمات والخروج بالكيان بأقل الأضرار ويستثمر بالتحديات، ومن يملك شغف النجاح ويزرع البذرة لمستقبل الكيان، هو من يملك الإدراك للصورة الأكبر ويوازن أسلوبه المهني ويعمل بأخلاق عالية، هو الذي يتقن المصطلحات الاستراتيجية ويقيم الأبعاد السياسية ويترجم الأداء المعقد إلى بيان مفهوم يقدره كل من يملك القرار.

طبعا من الصعب إيجاد قائد بهذه المواصفات، وان تم اختياره فإن التحدي سيأتي العنصر الثاني.

نأخذ نفساً عميقاً

البيئة المهنية هي العنصر الثاني، ومثلها كمثل قنوات النهر والتي تزداد عمقا عبر الزمن ويتدفق بها الماء بقوة الأمواج التي تحرك الساكن وتهدم كل من يقف في طريقها، وقنوات البيئة المهنية تصنعها عاداتنا وممارساتنا وأسلوبنا بالتعامل مع الأنظمة، ولو افترضنا بأننا اخترنا القائد المناسب واجتزنا التحدي الأول، لكن للأسف التحدي الثاني في البيئة بقنواتها السلبية ستجرف هذا القائد إلى طريق لا يريده حتى وإن حاول المقاومة للأسف لن يستطيع فقوة الأمواج ستأخذه حيث شاءت وعندها، فإن تحقيق أهداف الكيان سيكون صعبا والطموحات التي رسمها هذا القائد ستكون بعيدة المنال.

إذن دعونا نتفق على أننا نحتاج فتح قنوات جديدة لبيئتنا المهنية أكثر إيجابية وصحة وتقودها أمواج الاستقامة والعدالة وأنظمة، تأخذنا في الاتجاه الصحيح، وتضمن لنا الوصول من محطة إلى أخرى حتى تحقيق الغاية.

