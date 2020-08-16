«ترى مصخوها الأعضاء»

آراء

كعادة كل نهاية دور انعقاد برلماني يتهافت بعض اعضاء مجلس الامة الى محاولة إخفاء اخفاقاتهم وفشلهم وذلك بإشغال وإلهاء الشعب باستجوابات سخيفة لا يصبون من ورائها الى مصلحة الوطن بل كل هدفهم هو تسليط الضوء عليهم حتى وإن كان الثمن تضييع الوطن وقذف الذمم واتهام الناس بالباطل.

إن صورة تهافت بعض اعضاء مجلس الامة وتسابقهم الى تقديم الاستجوابات في الآونة الاخيرة صورة مفضوحة ومكشوفة امام الناس فقد ظل هؤلاء النواب طوال فترة عملهم بالبرلمان لا نسمع لهم صوتا ولا نرى لهم رأيا هنا أو هناك ولكن عندما شعروا أنهم بدأوا يخسرون ناخبيهم سارعوا الى تقديم استجوابات سخيفة مخيبة للآمال وطموحات الشعب، هذا الشعب الذي ظل ينتظر منهم الكثير لكن بلا جدوى فقد حصد هذا الشعب ويلات وحسرات وخيبات سوء اختياراتهم من نواب فاشلين كل همهم مصلحتهم الخاصة ومشاريعهم وصفقاتهم المشبوهة وهم بهذه الاستجوابات يحاولون إخفاء فسادهم الذي بدأت حكومتنا في كشفه ومحاربته.

إن نواب البرلمان وطوال دور انعقاد طويل إذا جاز لنا ان نقيّمه فهو مليء بالفشل والاخفاق فقد انشغل نواب البرلمان الذين من المفترض ان تكون مهمتهم التشريع والرقابة انشغلوا بعقد الصفقات وتقديم الهدايا الحكومية بعد ان حاربوا الشعب في رزقه فهم لا يريدون ان يتمتع الشعب بثروات وطنه، فكان التضييق على الشعب شعارهم وتصدير المشكلات يوميا حتى بدأ الشعب يشعر بالاكتئاب والحزن والخوف من مستقبل مجهول مرعب. فبعد تقديم استجواب وزير المالية الشخصاني هذا الاستجواب الفاشل الذي تظهر للجميع من محاوره كل المكائد والتصيد والشخصانية لذا انتهى بالفشل الذريع ونجاح وزير المالية وحصده الثقة الكاملة من البرلمان والحكومة. ويأتي الينا في القريب استجواب اخر وهو استجواب وزير التربية د. سعود الحربي الرجل التربوي الذي لم يخرج من وزارته ولم يهبط إليها بالباراشوت بل تقلد جميع المناصب التربوية حتى أصبح وزيرا لها، هذا الوزير الذي اراد ان يحق الحق ورفض انهاء العام الدراسي ووقف في وجه كل من اعترض على قراره بجرأة مدافعا عن رأيه في ضرورة استكمال العام الدراسي عن بُعد عن طريق المنصة التعليمية التي اثبتت نجاحا قويا خصوصا ان هذه التجربة جاءت مفاجئة، كل ذلك من اجل ان يكون هناك تقييم عادل لطلاب الصف الثاني عشر وإعطاء الفرصة للطلاب من اجل تحسين مستواهم ودرجاتهم من اجل الالتحاق بالجامعة، فلو أخذ وزير التربية برأيهم وانهى العام الدراسي وكان تقييم الطالب بناء على النصف الاول في هذه الحالة سيكون هناك ظلم كبير لكثير من الطلبة لذا اعطاهم الوزير فرصة لتطوير مستوياتهم وزيادة درجاتهم حتى يكملوا مشوارهم العلمي بنسب عالية تؤهلهم لدخول الجامعات والمعاهد التي يرغبونها وهذه هي فكرته ألا يُظلم حد من الطلبة.

لذا كان الاحرى من أعضاء مجلس الامة أن يقدموا له الشكر بدلا من تقديم الاستجوابات الفارغة والشخصانية.

فكل الشكر للوزير الحربي على إصراره على مبادئه وخوفه على طلابنا وحرصه على مستقبلهم.

