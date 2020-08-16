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آراء

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رأي

العلم نور


لقد عرف العالم في الآونة الأخيرة تحولاً كبيراً أثر في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية وغيرها ومن منطلق الحرص على أهمية التعليم الذي هو باب لارتقاء الأمم. كان لزاماً علينا تشجيع أبنائنا الطلاب على الاستمرار بالعملية التعليمية من خلال الواقع الافتراضي باستخدام البرامج المخصصة مثل برنامج «Microsoft teams» والذي يتيح للمعلم والمتعلم التواصل بصورة قريبة للواقعية وتحقيق اهداف العملية التعليمية من خلال خطة وزارة التربية فيجب علينا الاستعداد والجهوزية التامة والتعرف على برامج التعليم المختلفة ومواكبة الأحداث المتغايرة في ظل جائحة كوفيد 19 وأن نكون يداً واحدة سائلاً المولى عز وجل ازالة هذا الوباء والتوفيق لأبنائي الطلاب في جميع المراحل.
بقلم : د. بدر عوض


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