تحية تقدير إلى الأستاذ الدكتور حسين الخياط..

آراء

لم أقابله سوى مرة واحدة وقبل أكثر من خمس سنوات يوم كان ابني «عادل» يدرس في كلية الهندسة والبترول جامعة الكويت.. ومع هذا؛ فان أثر هذا اللقاء الطيب مازال في عقلي وقلبي، فقد لمست في هذا الرجل الأكاديمي الكبير، دماثة الأخلاق ورجاحة العقل.. وسعة الأفق وحسن التعامل مع الآخرين..

تذكّرت هذا، وأنا أقرأ مقالة قصيرة كتبها الدكتور طارق جمال الدرباس في جريدة «الأنباء» الثلاثاء 11/8/2020 لمناسبة تقديم الأستاذ الدكتور حسين الخياط، استقالته من جامعة الكويت.. بعد أكثر من أربعة عقود من العمل والانجاز في خدمة جامعة الكويت وطلابها وطالباتها..

لقد طلبت مقابلته كولي أمر طالب يدرس في حرم جامعي مرموق.. تحت ادارته، فسمح لي بسهولة وقابلني بأريحية واستمع لي باهتمام.. ثمّ دلّني على الطريق الصحيح.. لاحقاق الحق، واقرار العدل.. وظل يتابع قضية ابني «عادل» متابعة هادئة ومنصفة.. حتى تخرّج في الجامعة بسلام بالتقدير المتميز.. الذي يستحقه.

وكما تمنّى الكاتب طارق الدرباس في مقالة للأستاذ الدكتور حسين الخياط أن يبارك الله له في الصحة،والتوفيق في حياته القادمة أتمنى له أنا هذا وذاك في كلمتي المقتضبة هذه.

شكراً دكتور حسين الخياط.

وليوفقكم الله ويرعاكم من كل سوء.

