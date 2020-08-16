بحاجة إلى الانتباه..

آراء

إن النعم تحيط بالإنسان من كل جانب حتى أنه لا يستطيع أحياناً إدراكها من شدة اعتياده عليها، لذا فإن الانتباه يقظة الحواس على جمال النعم. لقد توقف العالم بسبب جائحة «كورونا» لكن عقارب الساعة لم تتوقف، تبدد الاعتياد، وطغى الشوق إلى كل ما كنا نألفه إلى درجة التذمر.. العمل ولقاء الأحبة والخروج الدائم بحرية والشعور بالعجلة، حتى أن بعض المنازل كانت شبه مسكونة بأهلها، إن هذه الجائحة أعطت الفرصة للكثيرين ليتعرفوا على ممتلكاتهم من بيت وشاليه ومزرعة، وجمعتهم بأسرهم دون الشعور بضيق الوقت بسبب الجدول المزدحم بالأعمال والارتباطات الاجتماعية.

أحياناً يكون الإنسان بحاجة إلى وقفة مع نفسه، حتى وإن كان مكرهاً عليها، لكنها تجعله يستيقظ وينتبه إلى ما هو موجود بين يديه وما هو متوفر حوله، وما هو له وكان يفرط به كي ينال ما يقربه ممن هم في نظره أحسن حالاً وأوفر حظاً منه، ولو تعمق البعض بما قدمته له هذه الجائحة لوجدها قد خدمته بما يحبه لنفسه، ربما تكون قد قربته من قرار كان يتعمد تأجيله، أو اسهم التوقف عن التواصل مع العالم الخارجي بشكل قريب في ابتعاده عن الضغوطات التي كانت تسبب له مشكلة لازمته وظن أن علاجها صعباً أو يحتاج إلى وقت طويل وصبر لتجاوزها.

الانتباه الحقيقي في هذه الفترة اكسب البعض أنفسهم وأوقاتهم وعلاقاتهم، فقد وجدوا به فرصة جيدة لفرز العلاقات، وتقارب القلوب والأفكار، وإعادة النظر بأهداف الحياة التي كانوا قد خططوا لها. من كان على قيد الانتباه، فأظن بأنه قد وجد بدايته في مكان ما ووضع نفسه على خطها، أو أخذ خطوة نحو التشافي من فكرة قد شكلت له قيدا وهميا اوقفه لفترة، أو وجد نفسه أكثر قرباً من قلب قد تعمد إهماله في مرحلة ما، فهذه الوقفة فرصة والفرص للطامحين والطامعين بالبدايات.

