الحكومة.. لا سحب ولا إيداع في «احتياطي الأجيال»

مال وأعمال

«لا سحب ولا ايداع في صندوق احتياطي الأجيال القادمة الا بتعليمات حكومية»، هذا خلاصة ما نص عليه مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعزيز سيولة الاحتياطي العام في مواجهة العجز الحاد في موازنة 2020/2021، والذي قدرته مصادر معنية بحدود 15 ملياراً مع التراجعات الحادة في اسعار النفط.

وقد نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على وقف استقطاع احتياطي الأجيال وأن لا يتم التحويل الا في حال حدوث فائض بالحساب الختامي للميزانية وبنسبة يحددها وزيرالمالية، وربطت مصادر معنية لـ «النهار» بين الجهود الحكومية المعنية لتدبير السيولة لمواجهة العجز المزمن في الميزانية وما كشفته ارقام الحساب الختامي لموازنة 2019/2020، والتي اظهرت ارتفاعاً في عجز الموازنة بواقع 68.6 في المئة مقارنة بالعام المالي 2018/2019 بالغة 5.6 مليارات مقارنة بحوالي 3.3 مليارات بعد استقطاع احتياطي الأجيال. وقالت المصادر ان التضخم الكبير في بند الرواتب والأجور، جعل التحول الى القطاع الخاص اصبح مساراً اجبارياً امام الحكومة، مشيرة الى ان هذا البند شكل في الحساب الختامي بميزانية 2019/2020 56.6 في المئة من اجمالي المصروفات و69.45 في المئة من الايرادات بالغاً 11.96 ملياراً مقابل 11.45 ملياراً في ميزانية 2018/ 2019.

ولفتت الى انه في ظل التراجعات الحادة لأسعار النفط، اصبح البديل الاستراتيجي امراً على قدر كبير من الأهمية للقضاء على التركز في قطاعات حكومية معينة وتحقيق العدالة بين موظفي الجهات الحكومية والتي تشعر بالغبن بسبب غياب العدالة والمساواة في رواتبها وأجورها مقارنة بزملائهم في جهات اخرى.

ومع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف في القطاع الخاص واستيعاب خريجي الجامعات الى سوق العمل والمقدر ان يصل عددهم الى 420 ألف خريج بحلول عام 2035، اوضحت المصادر ان تأهيل المواطنين للدخول الى القطاع الخاص وتشجيع المبادرين منهم على تأسيس مشروعاتهم ودعمها بات امراً بالغ الأهمية كون العمل الحر اصبح يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي في العديد من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

وقالت ان معالجة الرواتب والأجور في الموازنة اصبح على قدر كبير من الأهمية لمعالجة الاختلالات الكبيرة في سوق العمل، قائلة: ليس من المعقول تركز 96 في المئة من المواطنين في القطاع الحكومي مقابل 4 في المئة فقط في القطاع الخاص!.

وبينت انه على الحكومة اتخاذ خطوات جادة نحو تطبيق سياسة التكويت والاحلال والتعامل مع الأمر وفق استراتيجية طويلة الأمد وبشكل مدروس، مع العمل على مساواة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بالمزايا الممنوحة لغيرها من الجهات الحكومية وألا تقوم الحكومة بمنافسة نفسها في توظيف العمالة الوطنية وعليها ان تجد الآليات الكفيلة بتشجيع المواطنين بالقطاع الخاص.

