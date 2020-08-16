1.6 مليار دينار ديوناً مستحقة للحكومة بنهاية 2019/2020

مال وأعمال

رغم الجهود الحكومية الحثيثة لمواجهة العجز وتدبير السيولة، الا ان نتائج جهودها اثمرت عن ارتفاع قدره 100 مليون دينار بنهاية العام المالي 2019/2020 بالغة 1.6 مليار دينار مقابل 1.5 مليار بنهاية العام المالي 2018/2019.

وتعد الديون المستحقة للحكومة احد اهم الآليات التي يراهن الكثيرون لاصلاح المالية العامة للدولة وتعزيز السيولة ورفع نسبة الايرادات غير النفطية في مكون الموازنة العامة والتي عانت هي الأخرى تراجعاً حاداً.

ولفتت مصادر معنية لـ«النهار» ان تحصيل الديون المستحقة يستلزم من الحكومة اتخاذ تدابير اكثر صرامة تجاه المتخلفين عن السداد، مضيفة ان قطع الخدمة وربط تحصيل الديون بالخدمات المقدمة للمستفيدين لم يعد مجدياً ويجب اتخاذ اكثر تشدداً، خاصة وأن الايرادات النفطية تراجعت بواقع 3 مليارات دينار بنهاية العام المالي 2019/2020، حيث بلغت تلك الايرادات 15.4 ملياراً بنهاية 2019/2020 مقارنة بحوالي 18.4 ملياراً بنهاية 2018/2019.

كما ان تراجع الايرادات غير النفطية، يمثل تحدياً آخر يفرض على الحكومة مواجهته باجراءات اكثر صرامة، مشيرة الى ان الضرائب والرسوم تراجعت هي الأخرى بواقع 46 مليوناً بالغة 529 مليوناً مقابل 574 مليون ديناراً بين العامين 2019/2020 و2018/2019.

وأوضحت المصادر انه مع التوقعات باستمرار تدني اسعار النفط، مع استمرار تراجعات الطلب لمستويات متدنية، لم يعد التعويل على الايرادات النفطية في بناء الميزانية امراً على درجة كبيرة اهمية وباتت الاصلاحات المالية اكثر الحاحاً وتنويعاً لمصادر الدخل والعمل على تعزيز دور القطاعات الانتاجية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليكون لها دور كبير في بناء الناتج المحلي على المدى الطويل.

