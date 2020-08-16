3 مليارات دولار حجم خسائر انفجار بيروت المؤمَّن عليها

مال وأعمال

قالت مصادر في قطاع التأمين، ان من المتوقع ان تمتص شركات التأمين بالشرق الأوسط جزءاً كبيراً من الخسائر الناجمة عن الانفجار الذي هز بيروت الأسبوع الماضي وأن تكون لويدز لندن ولاعبون عالميون آخرون اقل انكشافا على الخسائر. وقالت مصادر في قطاع التأمين ايضا ان قسما كبيراً من الخسائر سيتركز في تعويضات الأضرار التي لحقت بالممتلكات وليس عن اضرار السفن او المرفأ نفسه، وفقا لما نقلته «رويترز». وقال مصدر بسوق لويدز في لندن «الجزء الأكبر من الانكشاف سيكون من ناحية اضرار المباني».

وأضاف «جزء كبير من (المخاطر) قد تغطيها الأسواق المحلية»، وهو ما قد يشمل شركات تأمين في دبي.

وقالت متحدثة باسم لويدز ان من السابق لأوانه تحديد قدر الخسائر المؤمن عليها. قال لبنان انه يتوقع خسائر تصل الى 15 مليار دولار جراء الانفجار، لكن مصادر في القطاع قالت انها تتوقع ان تبلغ الخسائر المؤمن عليها 3 مليارات دولار فقط، معظمها في العقارات.

