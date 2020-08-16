«إياتا»: قطاع النقل الجوي فقد 1.5 مليون وظيفة

مال وأعمال

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا»، ان تداعيات فيروس كورونا تزايدت على قطاع النقل الجوي واقتصادات دول الشرق الأوسط بسبب تعطل الحركة الجوية خلال الشهور الماضية، بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، متوقعاً ان تزيد الخسائر في الوظائف المتعلقة بقطاع النقل الجوي لتصل الى 1.5 مليون وظيفة، والذي يعد اكثر من نصف عدد الوظائف الحالية في المنطقة والتي تبلغ 2.4 مليون وظيفة. وقال محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لاقليم افريقيا والشرق الأوسط: «تسببت جائحة «كورونا» بأضرار جسيمة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، كما سبب استمرار تعطل قطاع النقل الجوي بالمزيد من الآثار السلبية على المجتمعات، ومن الممكن ان ينجم عن انقطاع الحركة الجوية عواقب سلبية جسيمة على شركات الطيران التي تساهم بشكل كبير في دعم اقتصادات المنطقة وتوفر الآلاف من الوظائف، ولذلك يتوجب العمل بشكل جماعي وتنسيق سريع على اعادة الحركة للنقل الجوي وبأقرب وقت ممكن».