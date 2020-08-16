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توقعات إسرائيلية بمكاسب اقتصادية مع الإمارات


توقعت صحيفة اقتصادية اسرائيلية ان يسهم اتفاق التطبيع الكامل مع الامارات في تحسين الأوضاع الاقتصادية لاسرائيل بشكل كبير. وأشارت صحيفة «غلوبس» الى ان الاتفاق مع الامارات سيوفر لاسرائيل «جسرا رسميا وثابتا» الى العالم العربي، وتحديدا الى الدول الخليجية بما فيها السعودية، مشيرة الى ان الرياض كانت على علم بالتطورات التي قادت الى التوصل الى الاتفاق. وفي تقرير اعده الباحث الاقتصادي داني زكين، لفتت الصحيفة الى ان الاتفاق سيمنح الشركات الاسرائيلية فرصا هائلة في الأسواق الخليجية، ما سيفضي الى زيادة التصدير بشكل كبير الى الامارات وعبرها الى الدول العربية الأخرى.


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