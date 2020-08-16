الذهب نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ 5 أشهر

مال وأعمال

تراجع الذهب متجها لاسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس، إذ انحسر الإقبال على المعدن النفيس نتيجة قفزة في عوائد سندات الخزانة الأميركية وتعثر حزمة تمويل أميركية لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1943.18 دولاراً للأوقية (الأونصة) وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب بتراجع واحد في المئة إلى 1949.80 دولاراً. فقد المعدن النفيس 4.5 في المئة هذا الأسبوع بعد بلوغه ذروة غير مسبوقة عند 2072.50 دولاراً في السابع من أغسطس وتحقيقه مكاسب على مدار الأسابيع التسعة الماضية.

