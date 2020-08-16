الجمعة: لا تجوز مساواة إسقاط القروض بـ «المديونيات الصعبة»

مال وأعمال

مع اقتراب الانتخابات النيابية تشهد البلاد موجات متتالية من الاستجوابات والمطالبات التكسبية والشعبوية من النواب، وفي مقدمتها اسقاط قروض المواطنين وتقديم مشاريع قانون بشراء الدولة للقروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين وطريقة سدادها وذلك اسوة قانون 32 لسنة 1992 أي قانون المديونيات الصعبة. ويرى الخبير الاقتصادي والباحث في الاقتصاد الاسلامي الدكتور حيدر الجمعة ان خلال السنوات الطويلة الماضية يسعي البعض الى المساواة بين اسقاط القروض و قانون المديونيات الصعبة وهذا امر صعب جدا نظرا لاختلاف الرؤى واليات التطبيق خاصة ان قانون المديونيات الصعبة جاء من أجل المحافظة على الاقتصاد الكويتي من الانهيار والمحافظة على التماسك الاجتماعي والأسري للكثير من المتضررين سواء من أزمة المناخ أو الغزو العراقي الغاشم.

واضاف د. الجمعة ان التكسبات الشعبوية بان تقوم الدولة بشراء قروض المواطنين والتي يراها البعض انه بها شبه عدم دستورية حتي لو صدرت بقانون لان الحكومة عندئذ سوف تتنازل بها عن مليارات من الدنانير رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة من انخفاض أسعار البترول وازمة تداعيات «كورونا « التي اضرت بالموازنة العامة للدولة.

واشار د. الجمعة الى ان بعض أعضاء مجلس الأمة للأسف يضغطون على الدولة من خلال التغريد خارج السرب بالضغط على الدولة من خلال اهدارالوقت والتكسب الشعبوي علي حساب المال العام لافتا الى ان قانون المديونيات الصعبة تم من خلاله شراء المديونيات من البنوك مقابل اصدار سندات حكومية لها، بحيث تنتقل المديونيات مع الضمانات الى الدولة دون اعفاء المديونين من سدادها. بينما القانون المقترح يجبر الدولة على ايداع مبالغ بقدر قروض المواطنين لدى البنوك حتى تاريخ اصدار القانون بحيث تسدد فوائدها أو أرباحها مديونية المواطنين دون أي مساهمة منهم.

واضاف د. الجمعة ان مقترح اسقاط القروض كوسيلة لمساعدة المحتاج من المواطنين صعب تفعيله واقعيا حسب نصه لانه ينافي مبدأ المساواة في توزيع الثروة بسبب التمييز بين المقترض وغير المقترض والتمييز بين المقترضين أنفسهم نظرا لاختلاف ما تبقى من أصل الدين لكل منهم، حيث يوجد ما يقارب من 429 ألف مواطن مقترض من البنوك وشركات الاستثمار، وبالتالي فالانسب انشاء صندوق جديد على غرار صندوق المعسرين بهدف مساعدة المواطنين المقترضين ولديهم ضائقة مالية حسب شروط وأحكام مناسبة ليكون الصندوق ذا فاعلية ليقلل هدر المال العام.

واشار د. الجمعة الى انه سبق ان اصدر كتابه «المديونيات الصعبة قبل الغزو العراقي وتحديات ما بعد التحرير» عام 1997 والذي استغرق تأليفه اكثر من 3 اعوام ليكون مرجعا معتمدا للاجيال القادمة وليكون منارة تضئ الدرب لكل دارس ومثقف واقتصادي، موضحا انه بعد الغزو العراقي لدولة الكويت وتخريب وتدمير المنشآت العامة والخاصة مما ادي الي شللا كاملا في جميع الانشطة الاقتصادية في البلاد والانهيار الحاد في عوائد وقيم الاصول والممتلكات سواء المرهونة للبنوك او الحرة ما ادى الى اتساع دائرة المديونيات الصعبة لتشمل معظم عملاء الجهاز المصرفي والمالي، وليس فقط عملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة.

وزاد د. الجمعة ان الكتاب تطرق في الفصل الاول لازمة المناخ وتطورات مديني تلك الازمة ودور الحكومة في حلها، كما استعرض الفصل الثاني الاوضاع الاقتصادية في ظل الاحتلال وما نتج منه من ديون جديدة ومدينين جدد، اما في الفصل الثالث من الكتاب فتقوم بتحليل تطورات حلول ازمة المديونيات الصعبة ومعرفة بغض الامور المتعلقة بالقوانين الصادرة حتي الان وهي القانون 32/92 والقانون 41 لسنة 93 والقانون المعدل 80 لسنة 1995 ومدي استجابة المدينين لهذه القوانين، وفي الفصل الرابع يتم القاء الضوء علي الاراء المتعددة الموجودة في الساحة والمتعلقة بتنفيذ قانون المديونيات الصعبة.

