العصيمي: إدراج «شمال الزور» يعكس الثقة الكبيرة في البورصة

مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت عن إدراج شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في السوق «الأول». وسيبدأ تداول أسهم الشركة في السوق اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، تحت رمز التداول «شمال الزور» الذي يمثل أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه على أنظمة عرض الأسعار في السوق والتداول فيه. وبحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة في البورصة تم تصنيف «شمال الزور» في «قطاع المنافع». وفي ظل إدراج الشركة يرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق بشكل عام إلى 173 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق «الأول» 19 شركة. وبمناسبة الإدراج، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي: «يسعدنا أن نرحب بإدراج شركة شمال الزور للطاقة والمياه في بورصة الكويت، باكورة التعاون المثمر مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأعرب العصيمي عن أمله في أن تشهد البورصة مزيداً من الادراجات النوعية بما في ذلك الكيانات التشغيلية المملوكة للدولة بعد الطرح العام للمواطنين خلال السنوات المقبلة وخاصة الشركات ذات العلاقة بالقطاع النفط، كما أكد التزام البورصة بمواصلة توفير منصة إدراج عالية الكفاءة بمعايير دولية في سياق سعيها لتطوير خدماتها للجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء. وأضاف: «أن هذه الخطوة تعبر عن الثقة الكبيرة في بورصة الكويت، التي تتيح بدورها فرصاً أكبر وآفاقاً أوسع للشركات التي تتمتع بمركز مالي متين». وأوضح العصيمي أن البورصة تعمل وفقاً لاستراتيجية مرنة تخدم الصالح العام كفيلة بجذب الكيانات التشغيلية التي تمثل قيمة مضافة للمنظومة خلال الفترة المقبلة. وتابع أن فريق العمل لن يألو جهداً في سبيل تطوير السوق من خلال توفير أدوات تواكب التطلعات الاستثمارية للأوساط المالية والاقتصادية المحلية والخارجية على حد سواء. وأكد العصيمي أن البورصة تعمل بمعايير الشفافية وبضوابط تلبي طموح المتعاملين، سواء كانوا من الافراد او المؤسسيين، فيما أشار إلى أن باب النقاش مع الجهات الاستثمارية المختلفة دائماً مفتوح، حرصاً على تحقيق أقصى درجات الجهوزية لاستيعاب التطلعات التي تصب في الصالح العام. كما أضاف: «نُولي قضية التطوير المستمر للبورصة اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة وذلك لأهمية الكيان، ولدينا خطة شاملة نعمل على تطبيقها لنظل دائماً عند ثقة الأوساط الاستثمارية».

