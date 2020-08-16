«الوطني»: 96 % نسبة الوعي الصحي للموظفين

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني أن نتائج المسح الذي أجراه أخيراً وشارك فيه الموظفون، أظهرت مستويات عالية من وعي وثقة موظفيه بإجراءات الصحة والسلامة التي اتخذها البنك خلال خطة عودة العمل إلى طبيعته.

وأظهر المسح الذي أُجري خلال الفترة من نهاية يوليو وحتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس ارتفاعاً كبيراً في مستوى وعي الموظفين حول إجراءات الصحة والسلامة التي اتخذها البنك إلى نحو 96% وهي أعلى من المستويات المسجلة في شهر مايو الماضي، كما ارتفع مستوى ثقة الموظفين بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها مع عودة العمل إلى طبيعته لتبلغ نحو 87%.

وفي إطار تعليقه على نتائج المسح، صرّح مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني أن البنك يجري بشكل دوري العديد من المسوحات لقياس مدى التزام وثقة الموظفين في الإجراءات والتدابير التي يتم تنفذها لمكافحة انتشار جائحة كورونا وذلك لضمان سلامتهم وكذلك حرصاً على انسيابية العمل.

وأضاف العبلاني أن مجموعة الموارد البشرية للبنك قامت بحركة دؤوبة ونشاط كبير منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 لضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع مرافق البنك ووفقاً لإرشادات الجهات الصحية وبالتعاون مع بنك الكويت المركزي، وذلك للحفاظ على بيئة عمل آمنة.

وأشار إلى أن دليل وخطة عودة الموظفين للعمل التي تم وضعها خلال الأشهر الماضية تضمنت بروتوكولات مفصلة للإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك كما اعتمدت نظام تعقيم دقيق لمختلف المرافق وفرض الرقابة الصحية في كافة فروع البنك.

وأوضح العبلاني أن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمام الواقي طيلة فترة الدوام الرسمي جزءاً أساسياً من القواعد الصارمة التي ينتهجها البنك منذ بداية الجائحة، إضافة إلى القيام بتركيب أجهزة لتعقيم اليدين وتوزيع الكمامات والمعقمات بشكل مستمر، وقياس حرارة الموظفين وكذلك تعقيم جميع الطوابق بشكل يومي وأسبوعي، ووضع علامات أرضية إرشادية، واستخدام النماذج الإلكترونية والخدمات الرقمية لمنع أي احتمالات لانتشار العدوى.

ولفت العبلاني إلى أن مجموعة الموارد البشرية تكثف على نحو كبير من الحملات التوعوية التي تبقي الموظفين على اطلاع دائم بجميع الإجراءات وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك التي تشهد تفاعل كبير من قبل الموظفين.

من جهة اخرى، أكد العبلاني على أن البنك وبشكل عام يشجع موظفيه على ممارسة حياة صحية، إذ أطلق البنك مؤخراً برنامجا خاصا للرعاية الصحية لموظفيه لمدة 3 أشهر وذلك ضمن مساعيه المستمرة نحو الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية خلال هذه الفترة الاستثنائية.

