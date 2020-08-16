«أسواق المال» حددت شروط نظام خيار شراء الأسهم للموظفين

مال وأعمال

أصـدرت هـيئة أسواق المـال القرار رقم (68) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي يشمل تعديل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة المشار إليها. وقد أضاف القرار المذكور أعلاه الملحق رقم (19) «شروط وإجراءات إصدار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين» للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، وذلك سعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والجهود المستمرة للهيئة المتمثلة بتطوير كفاءة البنية التشريعية لأسواق المال وتعزيز كفاءة السوق المالي، حيث يهدف هذا التعديل إلى ما يلي:

1- المحافظة على الموظفين المتميزين واستمراريتهم في الشركة.

2- تحفيز الموظفين وربط الأداء بالإنتاجية والارتقاء بأداء الشركة.

3- استقطاب الكوادر ذوي الكفاءة من سوق العمل.

وفي إطار النهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرص الهيئة على استيعاب وجهات النظر والاقتراحات المقدمة من قبل المتعاملين والجهات ذات العلاقة في المنظومة الاقتصادية للسوق الكويتي، فقد تم عرض مسودة القرار لاستطلاع رأي الجهات الخارجية (Exposure Draft) لاستيعاب الملاحظات والاقتراحات، وذلك قبل إصداره بشكله النهائي.

