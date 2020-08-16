«بيتك»: الاقتصاد عانى تداعيات الإغلاق وانخفاض النفط

مال وأعمال

اشار تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى انه في ظل خطط وإجراءات حكومية صحية واقتصادية في معظم دول العالم لمواجهة تداعيات جائحة فيروس «كوفيد- 19»، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للكويت وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020، وهو ما كان متوقعاً نظراً للتداعيات الاقتصادية الأولية من فيروس (COVID-19). حيث عانى الاقتصاد الكويتي من آثار أزمة مزدوجة نتيجة الإغلاق والانخفاض الحاد في اسعار النفط الذي بدأ مع نهاية الربع الأول.

ووصل إجمالي الحالات إلى 67 ألف إصابة في الكويت منها 21 ألفا في يوليو مقابل 19.2 ألفا في الشهر السابق له، وأخذت الكويت زمام المبادرة وأسلوب التعامل المبكر مع الأزمة وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم (455) بتاريخ 2020/3/31، وقدمت حزمة اجراءات تحفيزية راعت جملة من المبادئ، على رأسها الحرص على المال العام وترشيد استخدامه، وقد ضمنت الحكومة الحماية الاجتماعية للمواطنين وذلك من خلال تخفيف القيود والمتطلبات الرقابية وتعزيز سيولة البنوك المحلية وضخ تمويلات جديدة لتنشيط الاقتصاد والتخفيف عن كاهل المواطنين والمقيمين بعد تأجيل سداد قروضهم لمدة ستة أشهر ابتداءً من نهاية أبريل.

وقد شهد يوليو مجموعة من القرارات الحكومية فيما يخص القطاع الصحي والاقتصاد بوجه عام، وكان أبرزها بداية عودة العمل بشكل متدرج والدخول في المرحلة الثانية والثالثة من خطة عودة الحياة الطبيعية ضمن خطة مكونة من خمس مراحل انطلقت في بداية يونيو وتتدرج في تطبيق الحظر والإجراءات الاحترازية، وإطلاق ضوابط التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات ا?زمة «كوفيد- 19».

وخلال يوليو واصلت الكويت إجراءاتها لعودة الحياة الطبيعية بعد مرحلة الحظر التي فرضتها، من خلال فتح المناطق المعزولة، وهو ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستهلاكية مع عودة الشركات في بعض القطاعات الاقتصادية بنسبة 30% في بداية الشهر وأقل من 50% بانطلاق المرحلة الثالثة من الخطة.

البورصات العالمية

وقد استعادت بعض البورصات العالمية في يوليو جزءا من خسائرها مع ارتفاع مؤشر داوجونز 2.4% عن يونيو وسجل ناسداك زيادة 6.8% وارتفع S&P بنسبة 5.5% ومؤشر شانغهاي بحدود 10.9% في حين انخفض فوتسي 100 بنسبة 4.4% على أساس شهري، فيما سجلت بورصة السعودية زيادة بحدود 3.3% والمؤشر الرئيس لبورصة الكويت 2.5%، في حين انخفض مؤشر دبي 0.7-% ومؤشر إي جي إكس 30 المصري بنسبة 1.6%- على أساس شهري، في حين على أساس سنوي تعد مؤشرات البورصات السابقة أدنى باستثناء بورصة ناسداك وشانغهاي وإس أند بي.

أسعار النفط

شهد سوق النفط تطورات إيجابية مع نهاية شهر يوليو، فبعد أن سجلت الأسعار مستويات منخفضة للمرة الأولي في التاريخ خلال الربع الثاني، عادت من جديد لتسجل زيادة شهرية مرتفعة إلى حدود 42.2 دولاراً للخام الكويتي و40.1 دولاراً لخام غرب تكساس الأميركي و43.3 دولاراً لخام برنت، أي بزيادة أسعار النفط الكويتي 16.1% على أساس شهري والخام الأمريكي بنسبة 2.1% وزاد خام برنت بنسبة 5.3%، إلا أنه مازالت مستويات أسعار النفط أقل بشكل لافت بنسبة 36.8% للنفط الكويتي و31.5% للنفط الأميركي و33.5 لخام برنت من مستويات يوليو من عام 2019.

سعر الخصم

بقي سعر الخصم عند أدنى مستوياته دون تغيير عن 1.5% منذ آخر قرار لبنك الكويت المركزي في الربع الأول، في ظل ضوابط التمويل المقدم لتحفيز الأنشطة الاقتصادية وخاصة المتضررة، وحث البنوك على التمويل وضمان الودائع وفقاً لقرارات سابقة من بنك الكويت المركزي.

التضخم: سجل الرقم القياسي للأسعار زيادة طفيفة في يونيو وفق آخر بيانات صادرة بحدود 0.3% عن الشهر السابق له، وارتفعت مستويات الأسعار بزيادة محدودة ووصل معدل التضخم 1.8% على أساس سنوي.

