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مال وأعمال

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التداولات العقارية


بدأت وزارة العدل تشهد نشاطاً فيما يخص تسجيل تداولات عقارية في يوليو بعد أن كانت آخر بيانات منشورة صادرة عن شهر فبراير من العام، ومازال القطاع العقاري صامداً أمام تداعيات الأزمة حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض إيجارات العقارات التجارية والاستثمارية نتيجة لتوجه عدد من المستثمرين في العقار بتخفيض النسب الإيجارية ومنح بعض التيسيرات لبعض المستأجرين خلال الأزمة نتيجة للإغلاق الجزئي في معظم فترات الربع الثاني والإغلاق الكلي. فضلاً عن أن إجراءات تعديل التركيبة السكانية من المتوقع أن يؤثر على نسب الاشغال في تلك العقارات. وبلغت التداولات العقارية في يونيو 79.4 مليون دينار (وفق آخر بيانات صادرة). وبالتالي تصل التداولات في النصف الاول إلى 878 مليون دينار منخفضة 53% عن نفس الفترة من العام الماضي.


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