الائتمان المصرفي والودائع

مال وأعمال

وفق بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفعت أرصدة الائتمان الممنوحة من البنوك المحلية للقطاعات الاقتصادية المحلية إلى 39.3 مليار دينار في مايو 2020 بزيادة 4.5% على أساس سنوي مدفوعة بجهود بنك الكويت المركزي لتنشيط الائتمان المحلي وتحفيز الاقتصاد، ومواصلة سعيه لدعم قطاع الشركات وخاصة المتضررة من التوقف والحظر الجزئي الذي فرض في الفترة الماضية، بينما ارتفع الائتمان بحوالي 6 ملايين دينار فقط على أساس سنوي، وحصل قطاع المؤسسات المالية غير البنوك والتجارة والصناعة على زيادة سنوية متفاوتة تصل إلى 1% و8.2% و0.8% على التوالي، وسجل النشاط العقاري زيادة نسبتها 6.1% في حين ارتفع الائتمان الشخصي بزيادة سنوية أقل قدرها 2.6% وهو يشكل أغلب حجم الائتمان الممنوح.

