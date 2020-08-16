loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الائتمان المصرفي والودائع


وفق بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفعت أرصدة الائتمان الممنوحة من البنوك المحلية للقطاعات الاقتصادية المحلية إلى 39.3 مليار دينار في مايو 2020 بزيادة 4.5% على أساس سنوي مدفوعة بجهود بنك الكويت المركزي لتنشيط الائتمان المحلي وتحفيز الاقتصاد، ومواصلة سعيه لدعم قطاع الشركات وخاصة المتضررة من التوقف والحظر الجزئي الذي فرض في الفترة الماضية، بينما ارتفع الائتمان بحوالي 6 ملايين دينار فقط على أساس سنوي، وحصل قطاع المؤسسات المالية غير البنوك والتجارة والصناعة على زيادة سنوية متفاوتة تصل إلى 1% و8.2% و0.8% على التوالي، وسجل النشاط العقاري زيادة نسبتها 6.1% في حين ارتفع الائتمان الشخصي بزيادة سنوية أقل قدرها 2.6% وهو يشكل أغلب حجم الائتمان الممنوح.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة