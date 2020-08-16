النفيسي: أرباح «الصالحية» ارتفعت إلى 20.3 مليون دينار في النصف الأول

مال وأعمال

أعلنت شركة الصالحية العقارية عن تحقيق صافي ربح بمبلغ 20.32 مليون دينار بربحية سهم 41.1 فلساً عن النصف الأول من العام 2020، في مقابل صافي ربح قدره 8.2 ملايين دينار وربحية سهم 16.7 فلساً للفترة المقارنة من العام الماضي بارتفاع نسبته 147%، وذلك بدعم من النتائج الإيجابية لصفقة التخارج التي أنجزتها الشركة مؤخراً على استثماراتها في جمهورية ألمانيا.

وكشفت البيانات المالية لشركة الصالحية العقارية أن الإيرادات التشغيلية (عمليات عقارية وعمليات فندقية) للشركة بنهاية النصف الأول للعام الحالي قد انخفضت بمبلغ 7.89 مليون دينار بما يعادل 52% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، كما أن المصروفات التشغيلية قد انخفضت بمبلغ 818 ألف دينار بنسبة 22%، فيما ارتفعت قيمة موجودات الشركة بنسبة 10% إلى 380 مليون دينار بالمقارنة مع 347 مليون دينار ، وارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 166 مليون دينار بنسبة قدرها 12%، وذلك مقابل الفترة المقارنة من العام السابق.

وقال– رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي في تصريح صحفي، أن الشركة خلال تلك الفترة لم تتوان في تنفيذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية للحد من تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على نشاط الشركة في الداخل والخارج، كذلك قد التزمت الشركة بجميع القرارات والإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية داخل دولة الكويت بهدف توفير الحماية والسلامة لجميع مرتادي وموظفي مرافق الشركة، وأضاف أن إدارة الشركة قد عملت على اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن استقرار إيرادات الشركة، واستمرار الأعمال الإنشائية للمشاريع قيد الإنشاء سواء في الكويت (مشروع العاصمة) أو داخل المملكة المتحدة.

وقد أشار النفيسي إلى نجاح شركة الصالحية العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي في إتمام صفقة بيع ما نسبته 90% من حصتها في شركة هدية القابضة في جمهورية ألمانيا (شركة مملوكة بنسبة 90.89% حيث تمتلك عدداً من أرقى العقارات التي تقدم خدمة الرعاية الصحية والسكنية لكبار السن والمتقاعدين)، وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقة ما يعادل 28 مليون دينار تقريباً، فيما بلغت أرباح الشركة ما قيمته 21.8 مليون دينار تقريباً، مضيفاً في الوقت ذاته بأن الشركة قد بدأت في تسديد تمويلات مصرفية تخص الشركة وشركتها التابعة (شركة العاصمة العقارية) بقيمة 28 مليون دينار ، وذلك لدعم تخفيض تكاليف التمويل المدفوعة ومن ثم تخفيض إجمالي المطلوبات في قائمة المركز المالي للشركة بنفس القيمة.

وفي النهاية أكد النفيسي على أن ما حققته شركة الصالحية العقارية من نتائج مالية وما اتخذته الإدارة من إجراءات وتدابير احترازية خلال تلك الفترة، يعكس متانة وسلامة استراتيجية الشركة ويكشف عن قوة الأداء المالي وحجم الملاءة المالية التي تتمتع بها الشركة، وذلك في مقابل التداعيات المستمرة لأزمة فيروس كورونا المستجد وما يصاحبها من تأثيرات سلبية امتد أثرها إلى معظم القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم، ولاسيما القطاع العقاري والذي يشهد تراجعات كبيرة في الإيرادات.

