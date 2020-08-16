إطلاق النسخة الجديدة من iMarkaz

مال وأعمال

أعلن تطبيق iMarkaz، الذي أطلقه المركز المالي الكويتي «المركز» في مارس من العام 2020 ليكون أول تطبيق استثماري شخصي في الكويت مدعم بخبرة كوادر «المركز»، عن إضافة مزايا رقمية مبتكرة تمكّن المستخدم من الدخول إلى عالم الاستثمار بسهولة من أي مكان، بما يتماشى مع الاعتماد المتزايد على منصات العالم الافتراضي وخاصة بعد جائحة كوفيد-19. وتتيح هذه المزايا الجديدة للمستثمر فتح حساب الاستثمار عبر التطبيق وتحميل كافة المستندات اللازمة دون الحاجة لزيارة مقر الشركة، وتحديد المواعيد لعقد اجتماعات مرئية مع خبراء «المركز» لمناقشة أهدافه الاستثمارية.

ومن خلال واجهة استخدام تمتاز بالبساطة والسلاسة، يتيح تطبيق iMarkaz للمستثمر إمكانية تحديد الخيارات التي يفضلها لتحقيق أهدافه الاستثمارية، وذلك في غضون دقائق لا أكثر. وبعد تلقي المعلومات المطلوبة وتحليلها، يقدم iMarkaz المشورة الاستثمارية الأولية، والتي تغطي فئات الأصول الاستثمارية المتنوعة، وكذلك العديد من الأسواق. وعبر إثراء تطبيق iMarkaz بمزايا إضافية تعزز تجربة المستثمر وتمكّنه من الدخول في عالم الاستثمار رقمياً، أصبح ممكناً فتح الحساب عبر التطبيق بسهولة بما يساهم في توفير الوقت من خلال حل عملي بديل بعيداً عن الإجراءات الورقية التقليدية التي تتطلب عقد لقاءات شخصية.

وعن هذه المزايا الإضافية الجديدة للتطبيق، قال السيد مناف عبد العزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي «للمركز»: «يأتي إطلاق هذه المزايا الرقمية في تطبيق iMarkaz ليكون إسهاماً وتتمة لجهود «المركز» في رقمنة العملية الاستثمارية. وفي ظل الظروف الراهنة التي فرضت على العالم تبني تفعيل الوسائل التكنولوجية في كافة الأنشطة التشغيلية، فإننا في «المركز» نتفهم تماماً أهمية توفير الحلول التقنية الفاعلة للمستثمرين. وكلنا ثقة في قدرة تطبيق iMarkaz على تمهيد السبل أمام المستثمرين عبر حقبة جديدة في مجال إدارة الثروات وفي مقدرته على تلبية متطلبات عملائنا في هذه السوق، لا سيما بعد تعزيز تجربة المستثمر الرقمية من خلال تمكينه من بدء الاستثمار عن بعد وبكل سهولة. واليوم، صار بإمكان مستخدمي التطبيق الاستفادة من كفاءة خبراء «المركز» في القطاع المالي من خلال قيمة مضافة تتمثل في سهولة تواصلهم عن بعد في أي وقت ومن أي مكان، وتبادل الآراء والمشورة وصولاً إلى تحقيق أهدافهم الاستثمارية المنشودة.» وعما يجسده تطبيق iMarkaz من إضافة نوعية لباقة الخدمات التي يقدمها «المركز»، أضاف الهاجري: «مع تطبيق iMarkaz، أصبح بإمكان المستخدم تنفيذ العملية الاستثمارية كاملةً عبر التطبيق، بدايةً من تحديد خياراته الاستثمارية وانتهاءً بفتح حساب استثماري فعلي. ونفتخر بالدور الريادي «للمركز» في تقديم مثل هذه الحلول الاستثمارية التقنية المبتكرة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التطوير واتساع نطاق الاستخدام لتطبيق iMarkaz على مدى الأعوام القادمة».

