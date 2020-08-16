loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«أجيليتي»: 16.2 مليون دينار صافي أرباح النصف الأول


أعلنت شركة أجيليتي عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020 حيث بلغت ربحية السهم 8.47 فلوس وصافي الأرباح 16.2 مليون دينار بتراجع نسبته 61.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تراجعاً بنسبة 20.1% لتصل إلى 75.8 مليون دينار والإيرادات تراجعاً بنسبة 1.3% لتصل إلى 765.1 مليون دينار.
وقال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي: «لقد كانت بداية عام 2020 جيدة، وهذا أحد الأسباب التي جعلتنا قادرين على الاستجابة بسرعة للتداعيات القوية التي سببتها جائحة كوفيد 19.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة