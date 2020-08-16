52.8 مليون دينار إيرادات «العقارات المتحدة» في النصف الأول

مال وأعمال

علنت شركة العقارات المتحدة عن نتائجها المالية للنصف الأول من حيث حققت الشركة خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 نمواً في ايراداتها التشغيلية بنسبة 39.49% وصلت الى 34.4 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019 والتي بلغت 24.7 مليون دينار. فيما سجلت الشركة صافي أرباح عن الربع الأول من عام 2020 وصلت الى 1.67 مليون دينار مقارنة بمبلغ 781 ألف دينار عن الفترة المماثلة من عام 2019 أي بنسبة زيادة قدرها 113.64%. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بزيادة الأرباح التشغيلية في الشركات التابعة والزميلة مدعومة بانخفاض تكاليف التمويل والمصاريف العامة رغم تأثير جائحة (كوفيد – 19) على ايرادات وأنشطة الفنادق والمنتجعات. ومع استمرار التداعيات الاقتصادية من جراء التفشي الوبائي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، سجلت شركة العقارات المتحدة خسائر بلغت 5.65 ملايين دينار لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة بربح بلغ 2.41 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2019. فيما انخفض اجمالي الايرادات التشغيلية بنسبة قدرها 3.13% لتبلغ 52.8 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019 بمبلغ 54.5 مليون دينار.

ويأتي تراجع الايرادات والأرباح التي سجلتها شركة العقارات المتحدة في النصف الأول من هذا العام بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والمنطقة والعالم أجمع من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى اتباع الشركة للاجراءات الحكومية وتعليمات السلطات الصحية في ظل مواجهة هذا الوباء العالمي والحد من انتشاره خلال فترة الحظر الكلي والجزئي الذي تم فرضه في كل دول العالم والذي أثر بتداعياته على مجمل الأنشطة الاقتصادية والتجارية ايضاً. واستجابة لتلك التدابير الاحترازية على الصعيدين المحلي والاقليمي، قامت الشركة في نهاية الربع الأول من هذا العام بايقاف جميع أنشطتها في الفنادق والمنتجعات وكذلك المجمعات التجارية المملوكة لها في عدة دول فضلاً عن منح اعفاءات للمستأجرين وذلك دعماً لهم لتجاوز هذه الأزمة، الى حين عودة الحياة بشكل تدريجي واستئناف أنشطتها.

وصرح نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن عصام حوا قائلاً: «مع تحقيق النتائج المالية في الربع الأول، ورغم التحديات الغير مسبوقة التي شهدتها المنطقة والعالم نتيجة جائحة فيروس كورونا وتداعياته على الأسواق، تستمر الشركة بمواصلة أنشطتها التشغيلية ومشاريعها التطويرية، محلياً واقليمياً، وفق الاستراتيجيات المخطط لها، ومن ضمنها تطوير وتنفيذ وانجاز مشاريعها بضاحية حصة المبارك، وهم أبراج حصة وبيوت حصة والمنطقة التجارية، وذلك وفق جدولها الزمني وبأعلى المعايير. اذ تستمر حالياً أعمال الانجاز لمشروع أبراج حصة والمتوقع انتهاؤه في الربع الأخير لعام 2022 رغم تأخره لمدة بسيطة وذلك نظراً للتدابير الاحترازية التي وضعتها الدولة.

وعلى الصعيد الاقليمي، واصلت الشركة جهودها لانهاء مرحلة التصميم للمرحلة الثانية لمشروع أسوفيد بالمملكة المغربية، والذي تبلغ مساحته 2.5 مليون متر مربع ويتضمن فندق سانت ريجيس مراكش (The St. Regis Marrakech Resort) بالاضافة الى مجموعة من الفلل والشقق السكنية صممت بأعلى مستويات الفخامة».

