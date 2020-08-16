293.4 مليون دولار صافي أرباح مجموعة «الأهلي المتحد»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه المالية لفترة النصف الأول من عام 2020 والتي تظهر تحقيق أرباح صافية – بعد استثناء حصص الأقلية- بلغت 293.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 22.3% عن فترة الستة أشهر نفسها من عام 2019 والتي سجلت 377.5 مليون دولار، لينخفض تبعا لذلك العائد الأساسي للسهم الى 2.9 سنت عن النصف الأول من العام مقابل 3.7 سنتات للفترة نفسها من العام السابق.

وتعكس ربحية الفترة الأوضاع الاستثنائية التي سادت الأسواق خلال النصف الأول من العام في ظل تفشي جائحة الفيروس التاجي المستجد وتداعياتها التي دفعت الاقتصاد العالمي الى هوّة انكماش اقتصادي قد يكون الأشد حدّة منذ عقود فيما جاء تهاوي أسعار النفط الى مستويات تاريخية خلال الربع الثاني من العام ليشكل صدمة مزدوجة لاقتصاديات دول المنطقة وتحديا مضاعفا لمالياتها العامة وأسواقها، في حين كان لتدابير الاغلاق والحجر العام والجزئي تأثيراتها البالغة على أغلب القطاعات والأنشطة التجارية للأفراد والشركات.

وصرح مشعل العثمان رئيس مجلس ادارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا: «جاءت نتائج النصف الأول من العام حصيلة شوطين مختلفين في الظروف ومستوى التحديات، فقد استهل البنك العام بأداء ممتاز في شهري يناير وفبراير قبل أن تلوح أزمة انتشار الجائحة الفيروسية وتأثيراتها الهائلة ثم تداعيات تراجع أسعار النفط وما تبعها من اضطراب غير مسبوق في الأسواق المالية وشبه شلل اقتصادي عام يكتنف دول العالم واحدة تلو أخرى».

وأضاف العثمان:» لقد كانت استجابتنا لهذه الأوضاع سريعة ومنهجية منسقة على مستوى بنوك المجموعة، سواء في التعامل مع الجائحة وتطويق آثارها أو في التكيف مع واقع مستجد مقدر له أن يصبح معتادا لفترة يصعب تقديرها في الوقت الراهن وما بات يفرضه من أنماط واستراتيجيات وتحديات جديدة لأداء الأعمال وتقديم الخدمات المصرفية وخاصة في مثل أوضاع الحجر والاغلاق العام أو الجزئي، وهي أوضاع تمثلت أولوياتنا خلالها في توجيه قصارى جهودنا ومواردنا لضمان بيئة عمل آمنة لكافة موظفينا وعملائنا ومتعاملينا في المقام الأول، وفي تقوية قدراتنا التقنية لتوفير وسائط وقنوات رقمية سلسة وآمنة لانجاز المعاملات عن بعد في ظل التزام راسخ بالوفاء بمتطلبات عملائنا في لجميع الظروف والأوضاع وتركيز حثيث للمحافظة على قدراتنا في الاستمرار في تحقيق مستويات متينة ومستقرة لأعمالنا وايراداتنا بما يفي بتطلعات مساهمينا.

